Tânărul a fost prins într-un hotel de lux din Madrid, unde se cazase timp de patru zile, acumulând o factură de 4000 de euro.
Investigația a început în februarie 2026, după ce un portal de rezervări online a raportat „activități suspecte”.
Poliția a declarat că suspectul ar fi manipulat sistemul de plăți, astfel încât rezervările să apară ca achitate, deși suma reală plătită era de doar un cent.
„Frauda a fost descoperită când portalul a transferat suma către primul hotel”, au explicat autoritățile.
Poliția a mai adăugat că bărbatul consuma produse din minibar și nu achita facturile aferente.
