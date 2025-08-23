Monument istoric transformat în hotel la Constanța. Ce cuprinde proiectul de restaurare a Hanului Balcan

Hanul Balcan este unul dintre puținele hanuri istorice păstrate în Constanța, o clădire cu valoare arhitecturală și culturală importantă. Societatea SC Herman & Luff SRL a obținut încă din februarie Certificatul de Urbanism necesar demarării lucrărilor, proiectul fiind finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027. Intervențiile vizează restaurarea fațadelor, consolidarea clădirii, recompartimentarea și integrarea monumentului în circuitul public, scrie ziuaconstanta.ro.

Proiectul pentru reabilitarea Hanului Balcan include lucrări de consolidare structurală, având în vedere că imobilul este încadrat în clasa de risc seismic II, precum și restaurarea elementelor arhitecturale originale, astfel încât să fie păstrat specificul istoric al monumentului.

Așa arată Hanul Balcan din Constanța, lăsat în paragină. Foto: Google Maps

Pe lângă aceste intervenții, planul prevede recompartimentarea interioară pentru funcțiuni moderne de cazare și alimentație publică, amenajarea acceselor și circulațiilor conform normelor actuale și organizarea șantierului în condiții care să respecte reglementările de protecție a monumentelor istorice.

Recomandări O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”

Totodată, sunt prevăzute lucrări de restaurare a fațadelor, consolidare, modernizare și recompartimentare, cu scopul de a valorifica monumentul istoric.

Suprafața terenului este de aproape 1.700 mp, iar primele acte datează din 1911, plus o autorizație de construire emisă în 1914. Hanul a fost construit în stilul hanurilor balcanice, în formă de patrulater, cu două laturi, cu o curte interioară generoasă. Clădirea are forma actuală în urma intervențiilor majore realizate în perioada 1979-1980.

După reabilitare, clădirea va funcționa ca hotel, cu păstrarea destinației tradiționale de restaurant și spații comerciale. Proiectul urmărește atât conservarea patrimoniului arhitectural, cât și revitalizarea centrului istoric al Constanței, zonă cu potențial turistic și cultural major.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE