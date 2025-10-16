Anul 2025 marchează inaugurarea a patru unități de cazare de top: Eskaperdo Resort, Oxygen Resort, SkiGyimes Hotel și Ozon Wellness care contribuie la creșterea atractivității turistice a regiunii și la diversificarea experiențelor oferite vizitatorilor. Sunt hoteluri de 3 si 4 stele, cu zone SPA, restaurante și multe facilități pentru turiști. 

Eskaperdo Resort: lux, natură și intimitate în inima Harghitei

Inaugurat oficial în august 2025, Eskaperdo Resort reprezintă o investiție de aproximativ 8,5 milioane de euro, rezultat al unui proiect început încă din 2017. Complexul, compus din 20 de vile independente, oferă oaspeților o experiență premium în mijlocul naturii harghitene.

Cele 19 vile de 107,68 m² și vila principală de 283,30 m² dispun de toate facilitățile moderne: 2 dormitoare, 2 băi, living spațios, bucătărie complet utilată. În plus, în 15 dintre ele, oaspeții pot beneficia de jacuzzi privat. Capacitatea totală a complexului este de 80–120 de persoane.

Prețurile variază între 300 și 600 euro pe noapte, în funcție de sezon și pachetele de servicii, care pot include mic dejun, cină și activități recreative. Cu zone de wellness, sport și spații comune moderne, Eskaperdo Resort își propune să devină una dintre destinațiile de referință pentru turismul montan de lux din Harghita.

Oxygen Resort aduce echilibrul perfect între natură, confort și experiențe outdoor

Primii pași ai proiectului au început acum cinci ani și jumătate, odată cu deschiderea restaurantului, prima etapă a unui concept turistic complex care a aniversat în februarie 2025 cinci ani de existență. De atunci, Oxygen Resort s-a extins constant, devenind o destinație atractivă pentru iubitorii de natură și activități montane.

În prezent, resortul oferă restaurantul propriu, parcul de aventură, pista de bob și pârtia de schi, dar și tururi ușoare de offroad. Următoarea etapă o reprezintă deschiderea celor 35 de căsuțe de cazare, în două faze, primele 18 urmând să fie disponibile pentru testare în perioada imediat următoare. Tarifele estimate pentru cazare vor porni de la 700 lei pe noapte pentru două persoane.

În paralel, se finalizează clădirea principală de primire, care va include recepția, magazinul de produse locale, spațiu pentru echipamente de închiriat și săli de conferințe. Pe vârful muntelui urmează să fie inaugurat un skybar spectaculos, iar în următorul an este planificată deschiderea hotelului Oxygen, completând astfel oferta resortului și transformându-l într-o destinație completă pentru relaxare și aventură în Munții Hășmaș.

SkiGyimes Hotel, noul resort de patru stele din Valea Ghimeșului

La doar 30 de kilometri de Miercurea Ciuc, în peisajul spectaculos al Văii Ghimeșului, SkiGyimes Hotel & Resort, un complex de patru stele, urmează să aibă deschiderea oficială în perioada imediat următoare.
Hotelul combină confortul modern cu energia activităților montane și este amplasat la o altitudine de peste 900 de metri, oferind camere și apartamente elegante, dotate cu toate facilitățile necesare pentru o ședere relaxantă și plăcută. Restaurantul propriu propune o bucătărie locală autentică, completată de preparate internaționale, într-o atmosferă caldă și primitoare.

În jurul hotelului, vizitatorii pot descoperi o adevărată lume a distracției: pârtiile de schi, de diferite niveluri de dificultate, sunt accesibile pe tot parcursul sezonului rece, iar pârtia de bob, una dintre cele mai populare atracții ale zonei, funcționează pe tot parcursul anului, oferind senzații tari și adrenalină la fiecare coborâre. Pe timpul verii, piscina exterioară încălzită devine locul ideal pentru relaxare, iar cei mici se pot bucura de bazinul dedicat lor, unde temperatura apei depășește constant 30 de grade. În interior, oaspeții au la dispoziție o sală modernă de bowling, ideală pentru serile petrecute în familie sau alături de prieteni.

Hotelul Ozon își redeschide porțile

După o amplă perioadă de renovare începută în 2021, Hotelul Ozon Wellness redeschide oficial porțile pe 8 octombrie 2025, aducând un suflu modern uneia dintre cele mai emblematice locații din stațiunea Harghita Băi. Cunoscut pentru istoria sa bogată și poziționarea privilegiată în mijlocul naturii, hotelul revine în circuitul turistic cu o nouă identitate: elegantă, rafinată și dedicată relaxării totale.

Noua zonă de wellness completează perfect peisajul montan spectaculos, oferind vizitatorilor un spațiu de liniște și răsfăț, unde tradiția ospitalității harghitene se împletește cu standardele actuale de confort. Redeschiderea Hotelului Ozon marchează un nou capitol în dezvoltarea turismului balnear și montan din județul Harghita, reafirmând potențialul regiunii de a oferi experiențe complete, de la relaxare la aventură.

Prin aceste investiții, județul Harghita își consolidează poziția pe harta turismului românesc, mizând pe calitate, diversitate și respect pentru natură. Autoritățile locale și investitorii privați continuă să colaboreze pentru modernizarea infrastructurii și pentru promovarea regiunii ca destinație premium de ecoturism, relaxare și aventură.

