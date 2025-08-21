„A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil şi trecerea acestuia din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, cu destinaţia comercială, deci în vederea închirierii”, a precizat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului, după ședința de guvern.

Imobilul în cauză este situat pe Bulevardul Aviatorilor, numărul 86, sectorul 1, București.

În noiembrie 2024, guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat desecretizarea cheltuielilor pentru această vilă. Anterior, circulau zvonuri că imobilul ar fi fost destinat președintelui Klaus Iohannis după încheierea mandatului său.

Până la momentul desecretizării, RA-APPS cheltuise aproape 14 milioane de lei fără TVA pentru lucrările de reabilitare, echivalentul a aproape 3 milioane de euro.

Inițial, conform unei hotărâri semnate de fostul premier Nicolae Ciucă, imobilul urma să fie folosit ca reședință oficială pentru foștii șefi de stat.

Nicolae Ciucă, pe atunci președinte PNL și candidat la alegerile prezidențiale, l-a acuzat pe premierul Marcel Ciolacu de utilizarea RA-APPS în scop electoral.

El a cerut transparență totală, inclusiv în privința sumelor alocate pentru renovarea vilei de protocol a premierului și a altor beneficiari din guvern.

Recomandări Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

Noua decizie a guvernului transforma vila de pe Bulevardul Aviatorilor, numărul 86, într-un spațiu comercial pentru închiriere.