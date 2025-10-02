Tribunalul penal din Bordeaux a condamnat miercuri doi români la trei ani de închisoare, iar un al treilea, la doi ani pentru tăinuire. Prejudiciul se ridică la 320.000 de euro din vânzarea a 45 de tone de cupru.

Ancheta a fost demarată în urma unei creșteri a furturilor de metale în regiunea Nouvelle-Aquitaine.

Ce au spus hoții români în fața instanței

În total, 14 membri ai comunității rome au fost trimiși în judecată pentru sustrageri de la companii și furturi de cabluri, comise între 2022 și 2024.

Dintre cei 14 acuzați, doar trei s-au prezentat în fața instanței: doi cumnați, de 37 și 27 de ani, și un tăinuitor recidivist de 35 de ani. Toți trei și-au recunoscut faptele.

Cel mai în vârstă dintre cumnați, poreclit „Cornici”, a declarat prin intermediul unei traducătoare: „Da, am făcut greșeli, aveam probleme în familie, nu lucram”.

Celălalt, supranumit „Americanu”, a adăugat: „Banii câștigați erau cheltuiți imediat pe mâncare”.

Președinta completului de judecată a pus la îndoială aceste afirmații: „Spuneți că sunt furturi din necesitate, dar avem mai degrabă impresia că faceți bani cu cuprul în Franța, plecați în România și vă întoarceți”. Ea a menționat și „teancurile de bancnote” expuse pe TikTok.

Tactica prin care hoții români revindeau cuprul în Franța

Conform acuzării, cuprul furat era ars pentru a elimina învelișurile identificabile și apoi revândut. O companie de reciclare din Haute-Garonne, care a cumpărat 45 de tone de cupru, a fost, de asemenea, urmărită penal.

Procurorul a acuzat lipsa unui „control real” asupra originii cuprului. Directorul general al companiei, care a fost achitat, a declarat: „Le-am reamintit în mod oficial (angajaților) că este interzisă arderea cuprului, este o erezie pentru profesie”.

Ministerul de Interne francez a declarat că în 2024 au fost înregistrate aproximativ 2.100 de furturi de cupru.

Între ianuarie 2023 și octombrie 2024, peste 200 de autori au fost arestați în legătură cu astfel de infracțiuni.

