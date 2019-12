De Andreea Archip,

Desenele sale, creații futuriste, au ajuns în reviste pe care le colecționa când era mic, dar și la CNN, The Sun, GQ, Daily Mail sau Fox News.

La 31 de ani, și-a făcut un nume în domeniu, trăiește într-un paradis, lângă Monaco, dar spune că nu și-a pierdut capul: “Eu sunt un om normal. Sunt același”.

George Lucian trăiește o viață de revistă.

Locuiește în apropiere de Monaco și lucrează în orașul cu cea mai mare densitate de milionari și miliardari din lume.

Din birou vede în fiecare zi marea. Și se gândește cum viața are felul ei de a-și așeza… valurile.

George Lucian trăiește azi viața la care visa când era mic

Când era copil, George visa un an întreg marea, dar o putea admira doar câteva zile, când mergea cu familia în vacanță. Mintea lui naviga însă prin cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, iar imaginația îi permitea să deseneze tot felul de vapoare și iahturi. “Locuiam în Arad, departe de mare. Am fost la mare, cu părinții mei, de două ori în Grecia și pur și simplu am fost fascinat de iahturile pe care le-am văzut acolo”, își amintește tânărul.

Sora i-a plătit deplasarea la prima lui expoziție de iahturi. Se întâmpla acum 10 ani

În acest timp, sora sa, aflată la Viena, avea o misiune clară: să-i cumpere toate revistele de profil. Le-a adunat într-o colecție pe care a păstrat-o cu sfințenie până azi.

Recomandări „Vizionarul” care vindea certificate de revoluționar, încă de pe 22 decembrie

“Când am avut internet, am început să urmăresc industria și să mă specializez, să mă informez despre tot, așa cum face un pasionat al unui sport, care știe tot despre echipa lui preferată. Prima dată am văzut iahturi adevărate când aveam 21 de ani și m-a sponsorizat sora mea să ajung la o expoziție organizată aici, în Monaco”, își amintește George.

Vorbim la telefon în pauza lui de prânz. E obișnuit să-și sacrifice pauzele pentru interviuri. Primește cam câte o cerere pe săptămânăm de la publicații de pe tot mapamondul.

Tânărul locuiește și lucrează în paradisul bogătașilor

Acum are 31 de ani. A terminat Afaceri internaționale și Relații Internaționale la Webster University, în Viena. Imediat, s-a angajat la Danube Cruise Shipping, o companie care are în grijă vasele de croazieră pe Dunăre.

Recomandări Libertatea, la 30 de ani – ziarul care a ieșit pe geam și a intrat pe ușă

“Nu erau iahturi, dar era frumos, eram pe apă. M-am ocupat de două vase de croazieră. Și am continuat să desenez și să urmăresc industria iahtingului”, povestește George.

În timpul liber, aplica la alte joburi din industrie, în special în Monaco.

Angajat la cea mai mare firmă de asigurări de iahturi din lume

Norocul i s-a schimbat în ziua în care a fost chemat la interviu la Only Yacht, cea mai mare companie din industria asigurărilor de iahturi. L-a impresionat pe cel care avea să-i devină șef direct cu toate cunoștințele – învățate, după cum ni s-a confesat, de pe net.

S-au făcut deja șapte ani de când este în Monaco și lucrează la această companie.

“Vorbim despre iahturi care costă de la câteva sute de mii de euro la câteva milioane. Asigurarea e un procent din valoarea iahtului, iar când vorbim de ambarcațiuni atât de scumpe, e clar că sunt sume importante. Practic, lucrez cu cei mai bogați oameni din lume. Vă dați seama, aceștia sunt cei care își permit un iaht. Sunt oameni normali cei mai mulți, unii sunt foarte deschiși, alții ridică niște pretenții sau sunt mai nepoliticoși. Dar cei mai mulți sunt oameni de calitate. Și oamenii care au bani cu adevărat sunt destul de modești și retrași, nu își doresc expunere. În general, cei care vorbesc mult despre averea lor nu sunt cei mai bogați”, povestește George.

Recomandări De ce s-a sinucis generalul Vasile Milea? Ce spun procurorii care au trimis recent Dosarul Revoluției în instanță

Adevărații bogați sunt low profile. În general, cei care vorbesc mult despre averea lor nu sunt cei mai bogați. George Lucian

În tot acest timp, a desenat.

“Abia mai târziu am început și să mă joc cu un soft de design 3D. Nu terminam niciun proiect început, până într-o zi, când am pus un zeppelin pe un iaht și mi-a plăcut atât de mult, încât am zis să termin proiectul, visând că va fi publicat într-o revistă de iahturi”, își amintește românul momentul zero al carierei sale în industria de design.

Proiectul care l-a făcut vedetă internațională, ridiculizat de șef

Când a terminat de “altoit” iahtul cu un zeppelin și a fost mulțumit de rezultat, le-a arătat proiectul cunoscuților.

Proiectul care l-a făcut celebru

“Șeful meu mi-a zis că arată ca un supozitor, glumă care a ajuns și la directorul din Londra. Prietena mea cea mai bună? «Lasă-mă cu prostiile astea!». Iar sora mea: «Arată minunat», dar nici n-a deschis e-mailul. După atâta feedback «pozitiv», am decis să scriu un comunicat de presă, un e-mail, de fapt, cu o poveste despre reînvierea erei dirijabilelor și cum am putea combina experiența cu cea a unui superiaht. Mi-am numit conceptul «Dare to Dream», adică «Îndrăznește să visezi». Am trimis e-mailul la cinci reviste de iahting, fără să menționez că lucrez în industrie, doar prezentându-mă ca un artist part-time din Monaco”, mai spune românul.

Și într-o zi am ajuns la serviciu, mi-am deschis laptopul și mi-am văzut designul. Am ajuns apoi pe una dintre cele mai mari reviste de design din lume. Povestea a fost tradusă în zeci de limbi, a ajuns în zeci de țări, presa a început să sune aproape toată săptămâna la muncă. George Lucian:

“Mi-am găsit munca într-o revistă din aeroport, în ziarele din Monte Carlo. Totul, de la un proiect de iaht, cu o poveste în spate și un e-mail trimis la cinci adrese. Apoi, am multiplicat îndrăzneala”, ne explică George cum i s-a viralizat munca.

George Lucian, un vizionar. Așa e văzut de mass media din toată lumea

Lăudat de cei mai tari din branșă

Anul acesta, George a fost chemat să vorbească despre succesul lui la Montclair New Jersey University. În plus, a fost nominalizat la Yacht and Aviation Awards în Venice, la categoria Yacht concept. Totul, pentru că a îndrăznit să viseze. Și a avut curajul să le arate și celorlalți proiectele sale.

Iahturile pe care le desenează sunt atât de futuriste, încât nu pot fi transformate în realitate. Gândirea sa ambițioasă a meritat însă a fi premiată și cunoscută. Până la urmă, creativitatea extremă a dus la cele mai mari inovații.

George Lucian, cu poza iahtului futurist care l-a adus în atenția întregii lumi

“Pentru mine este minunat să mă întâlnesc cu designeri consacrați, care să îmi spună că îmi cunoșteau lucrările, dar nu știau cine le-a făcut, că le-a plăcut ce-au văzut, că li s-a părut îndrăzneț. E minunat”, spune George.

A refuzat să se angajeze ca designer. “Mi-ar îngrădi creativitatea”

După recunoașterea internațională, au venit și ofertele de a lucra pentru companii de design. Le-a refuzat pe toate. Vrea să fie liber să creeze orice și, în plus, îi place jobul în vânzări pe care îl are astăzi.

“Niciodată nu mi-am închipuit că o să fac o profesie din pasiunea mea, cu atât mai puțin că aș putea să combin cele două mari pasiuni ale mele, iahturile și desenul. Am avut oferte de a lucra în echipe de design de iahturi, dar mi-am dat seama că asta mi-ar îngrădi creativitatea. Mie îmi place ce fac acum. Și sunt recunoscător pentru tot ce mi s-a întâmplat”, mai spune George.

George Lucian (dreapta), lângă câteva dintre desenele sale, expuse într-o galerie de artă

Una dintre creațiile sale se află astăzi pe peretele clădirii Yacht Club of Monaco, cea mai importantă clădire din industria iahtingului din lume.

A pozat și pentru câteva companii de marketing. Așa că dacă ajungeți să răsfoiți vreodată o revistă cu produse de lux, destinată bogătașilor, e foarte posibil să vedeți chipul surâzător al lui George Lucian prin paginile sale. Dar el insistă: “Sunt un om normal”.