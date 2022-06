Statele Unite și alte țări occidentale au impus sancțiuni fără precedent asupra economiei Rusiei de la invazia din 24 februarie, iar Washingtonul s-a angajat să ia mai multe măsuri atât timp cât războiul va continua.

Cele mai recente sancțiuni, emise de Departamentul Trezoreriei și de Departamentul de Stat, vizează activele de lux ale mai multor persoane proeminente din elita rusă – inclusiv mai multe iahturi și avioane aparținând asociaților președintelui rus Vladimir Putin – și „companii de servicii și de gestionare a activelor de lux” care depun eforturi pentru a se sustrage sancțiunilor americane, potrivit unui comunicat al Casei Albe. Departamentul Comerțului a emis, de asemenea, noi sancțiuni care restricționează capacitatea Rusiei de a asigura tehnologii militare.

Sancțiunile vizează mai mulți oligarhi ruși și oficiali guvernamentali, inclusiv pe omul de afaceri rus God Nisanov, pe care secretarul de stat american Antony Blinken îl numește „unul dintre cei mai bogați oameni din Europa și un asociat apropiat al mai multor oficiali ruși”. Vizată de sancțiuni este și purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Casa Albă a precizat, într-un comunicat de presă, că ultimele măsuri sunt menite „să reprime evaziunea și să înăsprească sancțiunile noastre, pentru a spori aplicarea lor și a crește presiunea asupra lui Putin și a celor care îl susțin”.

„Războiul președintelui Putin împotriva Ucrainei este, de asemenea, un atac asupra principiilor suveranității și integrității teritoriale, consacrate în Carta ONU. Ucraina luptă cu vitejie pentru a-și apăra poporul și independența cu ajutorul fără precedent al Statelor Unite și al țărilor din întreaga lume. Statele Unite vor continua să sprijine poporul ucrainean, promovând în același timp tragerea la răspundere a președintelui Putin și a celor care permit agresiunea rusă”, a declarat Blinken, într-un comunicat în care a anunțat sancțiunile.

Biroul de control a activelor străine din cadrul Departamentului Trezoreriei a identificat două iahturi, „Graceful, sub pavilion rusesc, și Olympia, sub pavilionul Insulelor Cayman”, ca fiind „proprietăți blocate în care președintele Vladimir Putin are un interes”.

Potrivit Trezoreriei americane, Putin a făcut „numeroase călătorii” pe aceste iahturi încă de anul trecut. De asemenea, Departamentul Trezoriei a identificat mai multe companii de management și alți proprietari care au legătură cu aceste iahturi, precum și alte companii de brokeraj de iahturi asociate cu Putin.

„Shellest călătorește periodic pe coasta unde se află infamul palat al președintelui Putin de la Marea Neagră, iar președintele Putin folosește Nega pentru călătorii în nordul Rusiei”, a precizat Departamentul Trezoreriei.

Sancțiunile de joi îl vizează, de asemenea, pe un „prieten apropiat” al lui Putin, Serghei Pavlovici Roldugin, care, potrivit Departamentului Trezoreriei, este „nașul uneia dintre fiicele lui Putin”, precum și pe soția lui Roldugin, Elena Yuryevna Mirtova. Roldugin este violoncelist și directorul artistic al Casei de Muzică din Sankt Petersburg, iar Mirtova este cântăreață de operă (soprană).

Administrația americană a sancționat, de asemenea, o serie de alte iahturi și aeronave aparținând unor asociați ai lui Putin.

Alți cinci oficiali guvernamentali ruși au fost incluși pe lista de sancțiuni a Departamentului Trezoreriei, printre care Yury Slyusar, președintele unei companii aviatice rusești de stat; Vitaly Savelyev, ministrul Transporturilor; Maxim Reshentnikov, ministrul Dezvoltării Economice; Irek Envarovich Faizullin, ministrul Construcțiilor, Locuințelor și Utilităților; și Dmitriy Yuryevich Grigorenko, viceprim-ministru al Rusiei.

Severgroup, o „companie rusă de investiții în valoare de mai multe miliarde de dolari, cu participații și filiale în metalurgie, inginerie, minerit, turism, bănci, tehnologie, mass-media și finanțe, printre alte sectoare”, este, de asemenea, sancționată, împreună cu liderul său, Alexey Mordashov, și trei membri ai familiei sale.

