Ministrul Sănătăţii îl contrazice pe şeful CJ Iaşi, după ce şase bebeluşi au murit: „Ne mai jucăm mult de-a politica?

Bacteria care a ucis șase bebeluși, descoperită în chiuveta ATI

Ministerul Sănătății a anunțat că bacteria Serratia, responsabilă de moartea copiilor, a fost descoperită în singura chiuvetă din secția ATI a spitalului. Era vorba despre chiuveta folosită de personalul medical pentru spălatul mâinilor, aflată în sala de tratament.

Potrivit concluziilor anchetei ministerului, tragedia ar fi putut fi evitată dacă infecția ar fi fost raportată și izolată la timp.

„Bacteria a fost identificată în scurgerea chiuvetei din sala de tratament ATI. Secția nu are circuite funcționale, iar măsurile de igienă au fost întârziate. Tragedia putea fi evitată dacă prezența bacteriei ar fi fost raportată la timp”, se arată în raportul Ministerului Sănătății.

Investigațiile au scos la iveală și lipsa de reacție a conducerii spitalului, care nu a implementat rapid măsurile de dezinfecție și izolare.

Ministrul Sănătății: „Am fost acolo personal și am văzut: nu există nicio chiuvetă în saloanele ATI!”

După declarațiile făcute la Consiliul Județean Iași privind modernizările de la Spitalul Sfânta Maria, ministrul Alexandru Rogobete a postat un mesaj dur pe Facebook.

„Am urmărit acum, târziu, declarațiile făcute la Consiliul Județean Iași și trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate!”, a scris Rogobete.

Ministrul a explicat că a mers personal la fața locului și a constatat că în secția de Terapie Intensivă nu există chiuvete în saloane, deși acestea apăreau în planurile de reabilitare.

„Cum să prezinți public planuri care prevăd grupuri sanitare și chiuvete în fiecare salon ATI și să afirmi că ele există, când realitatea arată exact contrariul? Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri și în facturi, dar în realitate nu sunt acolo”, a spus ministrul.

Rogobete a cerut verificări urgente pentru a stabili dacă recepția lucrărilor a fost semnată în condiții diferite față de situația reală din spital.

„Întrebarea este simplă și gravă: s-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situație extrem de gravă, care nu mai ține doar de administrație defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieții pacienților.”

Rogobete: „Refuz să accept ca pacienții și medicii să fie victimele unor jocuri politice”

Ministrul Sănătății a spus că nu medicii ar trebui acuzați în acest caz, ci cei care au permis neregulile din infrastructura spitalului.

„Ne mai jucăm mult de-a politica pe viața oamenilor? Refuz să accept ca pacienții și medicii să fie victimele unor jocuri administrative sau politice. Nu personalul medical trebuie tras la răspundere, ci cei care au girat și validat astfel de nereguli. Responsabilitatea nu se pasează, ci se asumă”, a adăugat Rogobete.

O tragedie care putea fi evitată

Ministerul Sănătății a concluzionat că moartea bebelușilor ar fi putut fi evitată dacă procedurile de izolare, dezinfecție și raportare ar fi fost respectate la timp.

Bacteria Serratia a fost descoperită în alte spitale din România, tot în secțiile de neonatologie, ceea ce ridică întrebări serioase privind controlul infecțiilor nosocomiale la nivel național.

„Cazul de la Iași arată cât de periculoase pot fi întârzierile administrative și lipsa de control în spitalele românești. Vom continua verificările în toate unitățile similare”, au declarat surse din cadrul Ministerului Sănătății.

Șase copii au murit la Iași, în secția ATI de la Spitalul Sf. Maria, infectați cu bacteria Serratia.

