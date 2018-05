Așadar, autoritățile locale – adică responsabilii pentru buna funcționare a școlilor – pot primi de la IGSU până la 50.000 de lei amenedă. Dar școala rămâne deschisă. Legea nu stabilește un termen pentru remedierea condițiilor și obținerea autorizației, așa că primăriile trebuie să se conformeze, să obțină autorizație cât mai repede. Aceste amenzi sunt plătite de primării, adică tot din banii publici.

În 2017 au fost date 645 sanctiuni, din care 603 avertismente și 42 amenzi între 20.000 și 50.000 de lei.

Pe de altă parte, dacă școlile nu au autorizație nu înseamnă automat că sunt un pericol iminent pentru copii, spune șeful Inspecției de Prevenire din IGSU. Există două situații în care lipsa autorizației nu este semnul unei amenințări pentru copii.

Prima situație, în care școlile NU au nevoie de autorizație. Este cazul unităților de învățământ construite înainte de 1998 și care nu au modificat structura clădirii, nici destinația, nici funcționalitatea. Acestea pot funcționa ca și până acum.

Iar a doua situație, în care pentru școala care NU avea nevoie de autorizație, dar acum dintr-o dată are nevoie. Este situația în care primăria a decis să reabiliteze clădirea, să aducă îmbunătățiri, să o modernizeze sau chiar să o tehnologizeze cu senzori de avertizare și instalații contra incendiilor. Conform legii, o dată modificarea făcută, școala intra sub incidența altei legi care obligă responsabiliul – adică autoritatea locală – să obțină pentru școală o autorizație pentru securitate la incendii. Aceste școli nu și-au deteriorat condițiile de combatere a incendiilor, dimpotrivă, dar pe durata modificărilor, inclusiv pe durata realizării noului dosar și a verificărilor de către IGSU, școala va figura fără autorizație la incendiu.

Condiții pentru obținerea autorizației de securitate la incendii

Școlile trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru siguranță la incendii. Printre ele se află:

-Limitarea regimului de înălțime. De exemplu, la grădiniță, înălțimea să nu fie mai mare de P+1. La școli, P+2 este regula, P+3 cu aprobări speciale, când fluxul de evacuare este asigurat la condiții optime.

-Casa scărilor să fie închisă, adică odată ajuns acolo, elevul este considerat evacuat.

-Condiții speciale cu fluxul de evacuare, adică lățimea culoarelor în funcție de numărul de copii, dar niciodată mai puțin de 1,2 metri. Lungimea căii de evacuare este și ea o condiție pentru securitate, adică maximum 20 de metri la preșcolari, 30 de metri la școli și licee și 50 de metri la învățământ superior.

Anul ăsta au fost mai multe solicitări de autorizare decât în anii trecuți. Chiar școala care a luat foc era în proces de autorizare, încă nu obținuse autorizația. Pompierii spun că și cu autorizația, o școală nu este total ferită de pericolul unui incendiu. De regulă, neglijența este cea care aprinde focul: aparatele din priză, chiar și un grătar făcut lângă școală.

În București, cele 630 de unități de învățământ au împreună 1.076 de clădiri. 41 clădiri sunt autorizate, 785 de clădiri nu sunt autorizate.

„Dar sunt clădiri unde s-au făcut modificări constructive. Este exagerat că dacă nu are autorizație sunt un pericol. Dar încă nu s-a făcut recepția. 256 de clădiri nu au nevoie de autorizare.”, spune col. Duduc de la IGSU.

IGSU nu a finalizat ancheta privind cauzele incendiului de la Școala 124 din Capitală. Școala 124 din sectorul 5 a fost mistuită de un incendiu în noaptea de duminică spre luni. În clădire nu se afla decât un paznic, care a reușit să se salveze. Pentru a stinge incendiul, au fost trimise la fața locului 20 de autospeciale.

Școala 124 se afla la finalul pregătirii pentru autorizația ISU. La școala 124, înainte de incendiu s-au montat senzorii de avertizare la incendiu, s-a ignifugat podul, s-au montat uși antifoc. În ultimul an, IGSU anunță că programului guvernamental de reabilitare din ultimul an are un plan pentru reabilitarea a 1.000 de școli care vor intra în avizare și autorizare.