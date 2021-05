Pentru crestini, ?nvierea Domnului este cea mai mare, dar si cea mai iubita sarbatoare de peste an. Economistul Vasile Turcu, din Sebes, judetul Alba, a reusit sa determine, pe baza unor cercetari minutioase, folosind programe de calcul astronomic, datele calendaristice ale nasterii, mortii si ?nvierii Mantuitorului nostru Iisus Hristos.

Vasile Turcu are 60 de ani si in prezent e membru al Academiei de Stiinte din New York. Din 1981, ardeleanul a inceput sa adune harti vechi ale Ierusalimului, sa studieze documente astrologice si sute de carti si a cerut sprijinul cercetatorilor de la Observatorul Astronomic din Cluj-Napoca pentru a reconstitui harta cerului din timpurile Noului Testament.



Economistul a determinat, prin calcule matematice, momentul exact al mortii lui Iisus pe cruce, pornind de la faptul ca Mantuitorul a fost rastignit de Pastele evreiesc, care a picat intr-o zi de vineri.



Concret, el a dedus ca acest eveniment nu se putea petrece mai tarziu de anul 36, intrucat Caiafa a fost mare preot intre anii 18-36. Totodata, Pilat din Pont, reprezentantul Imperiului Roman, a fost prezent in Iudeea intre anii 26-36, asadar, intervalul de timp in care Iisus a fost crucificat s-a redus la 10 ani: 26-36.

In Vinerea Mare, au avut loc un cutremur si o eclipsa



Pe baza versetelor din Biblie, potrivit carora in timpul rastignirii ‘cerul s-a intunecat’, astronomii din Cluj, impreuna cu Vasile Turcu, au intuit ca, in acel moment, ar fi avut loc, de fapt, o eclipsa. Astfel, cu ajutorul unor programe de calculator, ei au dorit sa vada in care dintre cei 10 ani (26-36) a avut loc un astfel de eveniment. Rezultatul a fost ca fenomene de acest gen au avut loc numai intre anii 30 si 33.



Punctual, in lunile martie si aprilie din anul 30, au avut loc doua eclipse, dar care nu au fost vizibile de la Ierusalim, acolo unde a fost rastignit Iisus. Nu acelasi lucru s-a intamplat in anul 33, cand eclipsa totala de Soare din data de joi, 19 martie, a fost vizibila din Ierusalim si Palestina si o alta eclipsa partiala de Luna care a avut loc in 3 aprilie, vineri, intre orele 17.51 si 20.42, care poate fi considerata ‘Vinerea Mare’. Aceasta concluzie stiintifica a pus in evidenta ca rastignirea lui Iisus a avut loc in ziua de vineri, 3 aprilie, anul 33.



Vasile Turcu a mers mai departe, incercand sa calculeze ora exacta a crucificarii si mortii Celui Rastignit. ‘?n vechea Palestina, orele se masurau de la rasaritul soarelui, atunci era ora 0. Pe data de 3 aprilie, soarele a rasarit la 5.27. Biblia spune: „Iar cand L-au rastignit, era ceasul al treilea”. Aceasta inseamna ca evenimentul s-a intamplat, de fapt, in jurul orei 8.27’, explica Vasile Turcu.



Evanghelistii scriu ca de la ceasul al saselea pana la ceasul al noualea s-a facut intuneric peste tot pamantul, adica intre orele 11.27 si 14.27 s-ar fi produs o eclipsa de Soare, iar Mantuitorul era pe cruce. Vasile Turcu are insa o alta parere: ‘?n nici un caz o eclipsa de Soare nu putea avea loc pe Luna Plina, pentru ca, daca era Pastele Evreiesc, inseamna ca era Luna Plina, iar eclipsele se produc numai pe Luna Noua. Cand Iisus era pe cruce, nu putea fi o eclipsa de Soare’.



Tot in acelasi timp, cand Mantuitorul murea pe cruce, s-a produs si un puternic cutremur. Atunci, catapeteasma Templului s-a sfasiat in doua. Astronomii mai spun ca probabilitatea maxima de a se produce un cutremur este in timpul fazelor de Luna Noua si Luna Plina. Iisus a fost crucificat exact pe Luna Plina. In Noul Testament scrie ca lui Iisus i s-a dat sa bea otet, iar El a zis: ?Savarsitu-s-a!’, apoi a murit.



Vasile Turcu crede ca decesul a avut loc in maximum 20 de minute, petrecandu-se in jurul orei 15.00.

Ce spun profesorii de religie: „Informatiile sunt bune”



‘ Biblia nu s-a dorit o teza de biologie, fizica sau geografie, ci e lucrarea mantuitoare a harului. Daca azi stiinta elaboreaza un studiu de cercetare despre Moartea si ?nvierea Mantuitorului , cu studii tehnice amanuntite, asa cum sustine domnul Turcu, nu putem decat sa ne bucuram, in masura in care adevarul biblic de necontestat e dublat si din perspectiva stiintifica. Sunt bune informatiile referitoare la ora, data, ziua cand a murit Mantuitorul, dar de un folos real este trairea in Hristos, despatimirea si indumnezeirea, care au rezonante vesnice’, explica Janeta Nita, profesoara de religie la Liceul ‘Marin Preda’, din Bucuresti.

Ce spune PATRIARHIA ROMAN?: „Probabil ca datele sunt corecte”



?ntrebat despre calculele facute de economistul sebesean, parintele Constantin Stoica, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, ne-a declarat ca cercetarea acestor date nu constituie un pacat si ca este posibil ca Vasile Turcu sa fi calculat corect data rastignirii Mantuitorului. ‘Stiinta si religia se completeaza reciproc. Probabil ca datele sunt corecte. ?ntr-adevar, asa cum mentioneaza Sfanta Scriptura, Iisus a fost rastignit de Pastele Evreiesc, care a fost, la momentul respectiv, in luna aprilie’, ne-a spus parintele.

