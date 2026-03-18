Accidentul a avut loc pe strada Mircea Vulcănescu din București, marți dimineață, în timp ce Laufer mergea pe o trotinetă electrică alături de doi dintre copiii săi și traversau strada.

De ce a fost amendat Ilan Laufer, după accident

Potrivit Brigăzii de Poliție Rutieră, Ilan Laufer a fost amendat cu 2.430 de lei. Fostul ministru ar fi încălcat trei reguli de circulație:

circulația cu trotineta pe trotuarul adiacent străzii Mircea Vulcănescu

transportul a două persoane minore pe același vehicul

traversarea unei treceri de pietoni fără a coborî de pe trotinetă.

În urma acestei ultime manevre, fostul ministru pentru mediul de afaceri s-a ciocnit cu un autoturism.

„În urma verificărilor efectuate de către polițiștii din cadrul Biroului Accidente Ușoare, bărbatul în vârstă de 42 de ani a fost sancționat contravențional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, a transmis Brigada de Poliție Rutieră.

Ilan Laufer: Și dacă eram singur pe trotinetă, tot același lucru se întâmpla

Accidentul s-a produs în jurul orei 8.50, autoritățile fiind alertate printr-un apel la 112.

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, astfel că persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționarea cazului.

Atât Ilan Laufer, cât și șoferul autoturismului implicat au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat o alcoolemie zero.

Nici Laufer, nici copiii săi nu au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital, deși fostul ministru a declarat că s-a rănit ușor la cap.

Când a fost întrebat dacă ştia că nu este permis să circule mai multe persoane pe trotinetă, Laufer a afirmat: „Să știți că tot același lucru se întâmpla și dacă eram singur. Copiii sunt bine. Eu mi-am spart capul, dar în rest sunt bine. N-am mers la spital”.

Ilan Laufer, antecedente rutiere

În urmă cu trei ani, fostul ministru al mediului de afaceri, comerț și antreprenoriat în perioada 2017-2018, Ilan Harry Laufer, a fost implicat într-un accident rutier în Câmpina.

Atunci, mașina condusă de fostul ministru a lovit un copac și un alt autovehicul în încercarea de a evita un impact inițial. Cel mai grav rănit în acel accident a fost fiul său, Nathaniel. Acesta și familia sa au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

Ilan Laufer a deținut funcția de ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat între 29 iunie 2017 și 29 ianuarie 2018, în Guvernul Mihai Tudose.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE