Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului

Bolojan, care este și președintele PNL, a fost la ședința liberalilor de la Parlament și nu a mai ajuns la întâlnirea de la Palatul Victoria, care a durat aproximativ 2 ore. În aceste condiții, la discuțiile pe tema reformei administrației publice locale, din partea Executivului, au participat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, vicepremierul Marian Neacșu și vicepremierul Tanczos Barna

Concluziile au fost expuse de Lia Olguța Vasilescu, primarul din Craiova. Ea a transmis pe un grup al primarilor, mesaj intrat în posesia Libertatea, că „din păcate, nu avem ceva clar”, pentru că premierul a lipsit și doar „s-a bifat formalitatea de consultare”.

Lia Olguța Vasilescu este un lider influent în PSD. Foto: Hepta

Astel, conform Olguței Vasilescu, s-au prezentat cifrele cu angajații din administrația publică locală. Efectiv angajați sunt aproximativ 125.000. În asistența socială, fără asistenții personali, sunt aproximativ 80.000. „Am solicitat din nou ca aceștia să nu mai intre la excepții. Pentru instituțiile de spectacole, chiar dacă rămân la excepții, se poate ușura procedura de aprobare a organigramelor prin HCL, astfel încât să nu mai fie obligatoriu avizul consiliilor de administrație, care ne cauza probleme în instanță”, a spus primarul din Craiova.

Vicepreședintele PSD a adăugat că „și noi, și CJ-urile am solicitat mai multă autonomie locală în ceea ce privește modul de calcul pentru cifra de disponibilizări” și apoi a detaliat cele 2 variante venite din partea Guvernului

„să se facă o reducere de 10 la sută cu cheltuielile de personal pe fiecare UAT, lucru respins atât de noi, cât și de CJ-uri fiindcă asta ar însemna să fie afectați și cei care au in număr mic de angajați

din total posturi comunicate de prefect, să se facă o reducere de 40 la sută, dar nu mai mult de 20 la sută din efectiv angajați, lucru asupra căruia nu ne-am pronunțat, deoarece am propus acest lucru la AMR cu frâna de 15 la sută și nu l-ați agreat în majoritate. Aici ar fi afectate doar o parte din municipii”.

Olguța Vasilescu a continuat: „Am solicitat grile mai diferențiate pentru populație, să nu mai fie doar peste 200 de mii, ci și 250 de mii, 300 de mii, peste 350 de mii. Dl Cseke a fost de acord. 7. Am solicitat exceptarea personalului care desfășoară activități specifice serviciilor publice din aparatul primăriei, gen salubritate, spații verzi, zoo, parcări, cimitire etc. Rămâne în analiză”.

În privința PNRR, „nu s-a spus ca Ministerul Dezvoltării dorește ca orice proiect început să continue, chiar dacă e sub 30 la sută”, a transmis ea.

„Pentru asta, de la bugetul de stat ar mai fi necesari 4,3 mld lei și se încearcă acoperirea lor. Ceilalți 26,5 sunt din fonduri europene. Aici am fost de acord cu ministrul Cseke care estimează că e posibil ca acești 4,3 mld să nici nu fie necesari, fiindcă e posibil ca o parte din proiecte să se piardă din diferite cauze (falimente de firme, nefinalizare la termen etc) și atunci nu ar mai fi necesari bani pentru supracontractare, iar absorbția ar fi sută la sută pe PNRR. Sperăm să fie și finanțele de acord”, a punctat edilul din Craiova.

Olguța Vasilescu a mai subliniat că în ceea ce privește Programul de Investiții Anghel Saligny „se dorește stabilirea unei sume pe următorii 3 ani ca să se termine proiectele”, prin urmare „se vor întinde pe o perioadă mai lungă” și „se urmărește să nu se mai acumuleze datorii la final de an”.

În final, primarul a precizat că primarul din Bacău, Lucian Viziteu, a propus reduceri de personal etapizat, adică o parte după apariția pachetului și o alta după ce se fac reduceri și în administrația centrală de 20 la sută, dar „nu avem un răspuns clar aici”.

