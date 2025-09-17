Bolojan, care este și președintele PNL, a fost la ședința liberalilor de la Parlament și nu a mai ajuns la întâlnirea de la Palatul Victoria, care a durat aproximativ 2 ore. În aceste condiții, la discuțiile pe tema reformei administrației publice locale, din partea Executivului, au participat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, vicepremierul Marian Neacșu și vicepremierul Tanczos Barna

Concluziile au fost expuse de Lia Olguța Vasilescu, primarul din Craiova. Ea a transmis pe un grup al primarilor, mesaj intrat în posesia Libertatea, că „din păcate, nu avem ceva clar”, pentru că premierul a lipsit și doar „s-a bifat formalitatea de consultare”.

Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Lia Olguța Vasilescu este un lider influent în PSD. Foto: Hepta

Astel, conform Olguței Vasilescu, s-au prezentat cifrele cu angajații din administrația publică locală. Efectiv angajați sunt aproximativ 125.000. În asistența socială, fără asistenții personali, sunt aproximativ 80.000. „Am solicitat din nou ca aceștia să nu mai intre la excepții. Pentru instituțiile de spectacole, chiar dacă rămân la excepții, se poate ușura procedura de aprobare a organigramelor prin HCL, astfel încât să nu mai fie obligatoriu avizul consiliilor de administrație, care ne cauza probleme în instanță”, a spus primarul din Craiova.

Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Vicepreședintele PSD a adăugat că „și noi, și CJ-urile am solicitat mai multă autonomie locală în ceea ce privește modul de calcul pentru cifra de disponibilizări” și apoi a detaliat cele 2 variante venite din partea Guvernului

  • „să se facă o reducere de 10 la sută cu cheltuielile de personal pe fiecare UAT, lucru respins atât de noi, cât și de CJ-uri fiindcă asta ar însemna să fie afectați și cei care au in număr mic de angajați
  • din total posturi comunicate de prefect, să se facă o reducere de 40 la sută, dar nu mai mult de 20 la sută din efectiv angajați, lucru asupra căruia nu ne-am pronunțat, deoarece am propus acest lucru la AMR cu frâna de 15 la sută și nu l-ați agreat în majoritate. Aici ar fi afectate doar o parte din municipii”.

Olguța Vasilescu a continuat: „Am solicitat grile mai diferențiate pentru populație, să nu mai fie doar peste 200 de mii, ci și 250 de mii, 300 de mii, peste 350 de mii. Dl Cseke a fost de acord. 7. Am solicitat exceptarea personalului care desfășoară activități specifice serviciilor publice din aparatul primăriei, gen salubritate, spații verzi, zoo, parcări, cimitire etc. Rămâne în analiză”.

În privința PNRR, „nu s-a spus ca Ministerul Dezvoltării dorește ca orice proiect început să continue, chiar dacă e sub 30 la sută”, a transmis ea.

„Pentru asta, de la bugetul de stat ar mai fi necesari 4,3 mld lei și se încearcă acoperirea lor. Ceilalți 26,5 sunt din fonduri europene. Aici am fost de acord cu ministrul Cseke care estimează că e posibil ca acești 4,3 mld să nici nu fie necesari, fiindcă e posibil ca o parte din proiecte să se piardă din diferite cauze (falimente de firme, nefinalizare la termen etc) și atunci nu ar mai fi necesari bani pentru supracontractare, iar absorbția ar fi sută la sută pe PNRR. Sperăm să fie și finanțele de acord”, a punctat edilul din Craiova.

Olguța Vasilescu a mai subliniat că în ceea ce privește Programul de Investiții Anghel Saligny „se dorește stabilirea unei sume pe următorii 3 ani ca să se termine proiectele”, prin urmare „se vor întinde pe o perioadă mai lungă” și „se urmărește să nu se mai acumuleze datorii la final de an”.

În final, primarul a precizat că primarul din Bacău, Lucian Viziteu, a propus reduceri de personal etapizat, adică o parte după apariția pachetului și o alta după ce se fac reduceri și în administrația centrală de 20 la sută, dar „nu avem un răspuns clar aici”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu abia acum iese la iveală. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit imediat când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Viva.ro
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu abia acum iese la iveală. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit imediat când au auzit. Ce răsturnare de situație!
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
GSP.RO
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
GSP.RO
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
Parteneri
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Libertateapentrufemei.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Ploaia torențială cu grindină mică și rafale de vânt se mută în Prahova, Ilfov și Dâmbovița
Știri România 19:14
Ploaia torențială cu grindină mică și rafale de vânt se mută în Prahova, Ilfov și Dâmbovița
Ce spune Fly Lili, firma acuzată că a dus mercenarii lui Horațiu Potra în Congo și a provocat un prejudiciu uriaș
Știri România 19:03
Ce spune Fly Lili, firma acuzată că a dus mercenarii lui Horațiu Potra în Congo și a provocat un prejudiciu uriaș
Parteneri
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Adevarul.ro
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare internațional
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare internațional
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Alexandru Ion și Ștefan Floroaică, adevărul despre participarea la „Asia Express 2025”. „Multe dintre presupunerile mele s-au nuanțat teribil”
Stiri Mondene 17:49
Alexandru Ion și Ștefan Floroaică, adevărul despre participarea la „Asia Express 2025”. „Multe dintre presupunerile mele s-au nuanțat teribil”
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
ObservatorNews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
GSP.ro
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
GSP.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
Parteneri
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Mediafax.ro
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Alex, un român de doar 35 de ani, din Italia, a pierdut lupta cu o boală nemiloasă: „Nu am cuvinte! Rămâi mereu în inima mea!”
KanalD.ro
Alex, un român de doar 35 de ani, din Italia, a pierdut lupta cu o boală nemiloasă: „Nu am cuvinte! Rămâi mereu în inima mea!”

Politic

Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 19:31
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Kasparov îl critică pe Nicușor Dan: „A-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”
Politică 17:26
Kasparov îl critică pe Nicușor Dan: „A-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult