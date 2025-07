Al doilea pachet de măsuri fiscale pregătit de guvernul Bolojan

Conferința de presă vine în contextul pregătirii celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Nu se știe exact cum vor fi adoptate aceste măsuri, dar este posibil ca Guvernul să își asume răspunderea în Parlament, similar cu primul pachet fiscal.

Luni, premierul Bolojan și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, au dezvăluit măsurile din domeniul sănătății incluse în al doilea pachet.

„Creșterea accelerată a cheltuielilor care nu se reflectă în calitatea serviciilor și nu se referă nici în percepția și satisfacția pacienților este principala problemă cu care se confruntă sistemul de sănătate din România”, a declarat Ilie Bolojan la acel moment.

De asemenea, potrivit unor declarații anterioare realizate de șeful Executivului, în al doilea pachet de măsuri fiscale se vor regăsii modificări pentru mai multe domenii, precum pensiile speciale, companiile de stat și autoritățile autonome, precum ASF, ANCOM și ANRE.

În plus, potrivit prim-ministrului Ilie Bolojan, al doilea pachet de măsuri fiscale ar urma să lovească în administrațiile locale și centrale, prin redimensionarea aparatului bugetar din primării și agenții.

Când va fi gata al doilea pachet de măsuri de austeritate

Premierul Ilie Bolojan a anunţat la începutul lunii curente că al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare va fi gata până la finele lunii iulie.

„Până la sfârşitul lunii iulie, vom reveni în faţa Parlamentului României cu acest al doilea pachet de măsuri, cu accent pe echitate, moralitate şi eficienţă”, a declarat Bolojan în plen.

Principalele măsuri pregătite pentru al doilea pachet

Situația economică a României este critică, conform declarațiilor recente ale premierului Ilie Bolojan. La finalul ședinței de coaliție din 2 iulie, s-au decis măsuri fiscale urgente pentru a evita incapacitatea de plată a statului.

„Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe, care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român […] și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile”, a afirmat premierul într-o conferință de presă, conform sursei citate.

Guvernul își va asuma răspunderea pentru un pachet fiscal menit să reducă deficitul bugetar. Majoritatea măsurilor vor intra în vigoare de la 1 august.