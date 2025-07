Reformele incluse în al doilea pachet de măsuri fiscale

În plen, premierul a spus că atunci când a vorbit despre nevoia unui nou început, s-a gândit și la măsuri de restabilire concrete a bunului simț în administraţia centrală şi locală.

„Unele vin prin educaţie, dar unele mai vin şi prin reguli. Şi cu aceste reguli se ocupă acum Guvernul pe care îl conduc. Din acest motiv, vreau să vă vorbesc şi despre cel de-al doilea pachet pe care îl avem în pregătire la Guvern. El va veni în completarea acestor prime măsuri”, a spus premierul în discurs.

„Până la sfârşitul lunii iulie, vom reveni în faţa Parlamentului României cu acest al doilea pachet de măsuri, cu accent pe echitate, moralitate şi eficienţă.

Vorbim despre reforma pensiilor speciale, prin eliminarea excepţiilor, calculul corect al pensiilor şi intrarea în pensie la vârsta generală, reforma companiilor de stat şi a autorităţilor autonome. Restructurăm ASF, ANCOM şi ANRE.

Reducem numărul de membri şi indemnizaţiile din consiliile de administraţie. Transparentizăm activităţile şi contractele”, a anunţat premierul.

Totodată, Bolojan s-a referit și la reforma administrației locale și centrale, prin redimensionarea aparatului bugetar din primării și agenții, prin descentralizare şi digitalizare şi combaterea evaziunii fiscale şi a fraudării banului public, dar şi urgentarea accesării fondurilor europene şi prioritizarea investiţiilor cu impact direct în dezvoltare.

Recomandări Ce ar însemna ca România să fie retrogradată la „junk”. Viața cetățenilor ar deveni un calvar: salarii stagnante sau venituri pierdute complet

Care sunt principalele măsuri fiscale pregătite de Guvern pentru 1 august

Contextul economic este foarte dificil. Pe 2 iulie, la finalul şedinţei de coaliție în care s-au decis măsurile fiscale, premierul Ilie Bolojan a spus că situația bugetului este gravă și că trebuie luate măsuri de urgență, care nu mai pot fi amânate, altfel România riscă să intre în incapacitate de plată.

„Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe, care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român […] și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile”, a spus el într-o conferință de presă.

Apoi a anunțat pachetul fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul își va asuma răspunderea și care va intra în vigoare la 1 august, cu câteva excepții.