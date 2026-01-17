Creșterea taxelor și impozitelor se traduce adesea într-o presiune suplimentară asupra prețurilor și, implicit, asupra puterii de cumpărare a cetățenilor, într-un context deja marcat de inflație. Reducerile bugetare pot afecta servicii publice esențiale sau locuri de muncă.

Oamenii au huiduit și au scandat lozinci, fapt care reprezintă un semnal clar că o parte a populației este profund nemulțumită de direcția economică și fiscală a Guvernului.

Când a fost întrebat despre reacția oamenilor, premierul a afirmat ă nu îl interesează aceste acțiuni, ceea ce a sporit tensiunea în rândul celor prezenți.

În cadrul vizitei, premierul României a fost întâmpinat cu un boicot politic anunțat de primarii PSD din județul Iași. Aceștia nu au participat la întâlnire, acuzând lipsa unor consultări reale înaintea deciziilor privind reducerile bugetare.

După vizita la Iași, șeful Executivului a ajuns la Botoșani, unde va discuta cu primarii din județ teme legate de administrația publică locală, bugetele locale și eficientizarea cheltuielilor publice, alături de reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Și aici a fost primit cu aceeași „căldură”: la intrarea în Primăria Municipiului Botoșani, câțiva oameni nemulțumiți l-au huiduit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE