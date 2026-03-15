Șeful Guvernului i-a răspuns președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Acesta este nemulțumit că în proiectul de buget adoptat de Executiv nu au fost introduse măsurile de protejare a românilor vulnerabili. Mai mult, Grindeanu a spus că „PSD nu va gira niciodată o politică prin care bogații devin mai bogați, iar cei slabi sunt abandonați”.

„Acest tip de minciuni, în care încearcă să ni se pună eticheta: cei răi sunt cu bogaţii, noi suntem cu săracii, nu au niciun fundament real”, a replicat Ilie Bolojan. Prim-ministrul a adăugat că jocul politic al PSD „poate avea o anumită logică”, dar nu așa se rezolvă problemele de fond, ci există riscul ca România să revină în situaţia financiară gravă în care a fost.

„Eu pot să vin cu o retorică: să-i prăjim pe bogaţi, pentru că sună bine la televizor. Dar trebuie să te întâlneşti mâine cu o companie, poimâine cu alta şi să iei măsuri reale în piaţă care ţin de o realitate. Nu una care nu te doare gura să vorbeşti despre ea, ci una care te ustură buzunarul după aceea, când trebuie să o achiţi”, a adăugat el.

Președintele PNL a reamintit PSD că a fost parte la deciziile luate în coaliție pe care acum social-democrații le critică. „Nu ştiau în ce situaţie am adus ţara noastră anul trecut, când s-a format acest guvern? Nu aveam toate aceste lucruri prevăzute în protocoale? Minciuna că există nişte soluţii magice, în care nu se întâmplă nimic, nu muncim mai mult, nu economisim mai mult, nu facem investiţii cu cap, ăsta e un lucru care nu stă în picioare”, a completat Bolojan.

Apoi, premierul a dezvăluit că există riscul ca, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, inflaţia să crească cu jumătate de punct sau chiar cu un punct procentual, iar dobânzile plătite de România pentru împrmuturile pe pieţele internaţionale să fie mai mari decât cele estimate.

El a mai spus că, dacă amendamentele pentru cei vulnerabili pe care PSD le va depune în Parlament la legea bugetului de stat vor depăşi nivelul care poate fi suportat, acest lucru va însemna doar „costuri suplimentare, pe care tot ţara asta le plăteşte”. Drept urmare, „orice propunere de cheltuială suplimentară nu e acoperită din neant, trebuie acoperită de undeva”.

„Problema este că aceşti bani îi luăm din împrumuturi şi doar anul acesta dobânzile care sunt prinse în acest buget sunt de 60 de miliarde de lei. În afară de retorica politică, în afară de a ne delimita, cum face PSD-ul acum, de răspunderea guvernării, pentru că toate deciziile pe care le-am luat pînă acum au fost luate cu acordul tuturor partidelor, prin acest joc de amendamente care au un caracter social, PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR, încercând oarecum să se delimiteze de răspunderea acestei guvernări. Dar nu cred că este o soluție care va aduce rezultate pentru că, încercând să copiezi o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile”, a conchis premierul Bolojan.

Amintim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, 15 martie, după ședința Consiliului Politic Național de la Vila Lac, că social-democrații vor vota săptămâna viitoare bugetul în Parlament, dar vor depune amendamente pentru cei vulnerabili, chiar dacă acestea vor fi cel mai probabil respinse. În final, i-a transmis premierului Bolojan că, după ce bugetul va fi votat, vor urma „consecințe politice”.



