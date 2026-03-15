Șeful Guvernului i-a răspuns președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Acesta este nemulțumit că în proiectul de buget adoptat de Executiv nu au fost introduse măsurile de protejare a românilor vulnerabili. Mai mult, Grindeanu a spus că „PSD nu va gira niciodată o politică prin care bogații devin mai bogați, iar cei slabi sunt abandonați”.

„Acest tip de minciuni, în care încearcă să ni se pună eticheta: cei răi sunt cu bogaţii, noi suntem cu săracii, nu au niciun fundament real”, a replicat Ilie Bolojan. Prim-ministrul a adăugat că jocul politic al PSD „poate avea o anumită logică”, dar nu așa se rezolvă problemele de fond, ci există riscul ca România să revină în situaţia financiară gravă în care a fost.

„Eu pot să vin cu o retorică: să-i prăjim pe bogaţi, pentru că sună bine la televizor. Dar trebuie să te întâlneşti mâine cu o companie, poimâine cu alta şi să iei măsuri reale în piaţă care ţin de o realitate. Nu una care nu te doare gura să vorbeşti despre ea, ci una care te ustură buzunarul după aceea, când trebuie să o achiţi”, a adăugat el.

Președintele PNL a reamintit PSD că a fost parte la deciziile luate în coaliție pe care acum social-democrații le critică. „Nu ştiau în ce situaţie am adus ţara noastră anul trecut, când s-a format acest guvern? Nu aveam toate aceste lucruri prevăzute în protocoale? Minciuna că există nişte soluţii magice, în care nu se întâmplă nimic, nu muncim mai mult, nu economisim mai mult, nu facem investiţii cu cap, ăsta e un lucru care nu stă în picioare”, a completat Bolojan.

Apoi, premierul a dezvăluit că există riscul ca, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, inflaţia să crească cu jumătate de punct sau chiar cu un punct procentual, iar dobânzile plătite de România pentru împrmuturile pe pieţele internaţionale să fie mai mari decât cele estimate.

El a mai spus că, dacă amendamentele pentru cei vulnerabili pe care PSD le va depune în Parlament la legea bugetului de stat vor depăşi nivelul care poate fi suportat, acest lucru va însemna doar „costuri suplimentare, pe care tot ţara asta le plăteşte”. Drept urmare, „orice propunere de cheltuială suplimentară nu e acoperită din neant, trebuie acoperită de undeva”.

„Problema este că aceşti bani îi luăm din împrumuturi şi doar anul acesta dobânzile care sunt prinse în acest buget sunt de 60 de miliarde de lei. În afară de retorica politică, în afară de a ne delimita, cum face PSD-ul acum, de răspunderea guvernării, pentru că toate deciziile pe care le-am luat pînă acum au fost luate cu acordul tuturor partidelor, prin acest joc de amendamente care au un caracter social, PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR, încercând oarecum să se delimiteze de răspunderea acestei guvernări. Dar nu cred că este o soluție care va aduce rezultate pentru că, încercând să copiezi o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile”, a conchis premierul Bolojan.

Amintim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, 15 martie, după ședința Consiliului Politic Național de la Vila Lac, că social-democrații vor vota săptămâna viitoare bugetul în Parlament, dar vor depune amendamente pentru cei vulnerabili, chiar dacă acestea vor fi cel mai probabil respinse. În final, i-a transmis premierului Bolojan că, după ce bugetul va fi votat, vor urma „consecințe politice”.

Primele avioane cisternă de realimentare ale SUA au ajuns în România la 4 zile după ședința CSAT
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Dezvăluirea care a șocat pe toată lumea! Ce a recunoscut abia acum Ioana Grama despre fostul ei soț, alături de care are o fiică pe nume Ayana: „Îmi este...
Elle.ro
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Libertateapentrufemei.ro
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Avantaje.ro
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri
Tvmania.ro
Român din Austria, găsit mort într-un container de haine uzate. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Știri România 23:16
Preț miei Paște 2026. Cât costă kilogramul de carne de miel la București? „Am luat jumătate și am terminat bâlciul!”
Reportaj
Știri România 19:00
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Adevarul.ro
Ioana Țiriac, cadou uluitor de mii de lei. Toată lumea a început să-și pună semne de întrebare
Fanatik.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Elle.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Regula pe care Nicu Grigore i-a impus-o fiicei Bellei Santiago. Este un tată strict. „Pentru unii din afară poate părea o chestie ciudată”
Stiri Mondene 17:30
„Survivor România” 15 martie 2026. Un Războinic părăsește competiția în urma unui duel dur
Stiri Mondene 16:47
Charlize Theron a oprit timpul în loc! Apariția de mii de euro la petrecerea pre-Oscar care i-a lăsat pe toți mască. Vezi cu cine a petrecut!
TVMania.ro
Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
ObservatorNews.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
Mediafax.ro
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
StirileKanalD.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
Ilie Bolojan spune că PSD minte și anunță că inflația poate crește din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Retorică tip AUR”
Politică 22:08
Grindeanu a anunțat că PSD votează bugetul în Parlament, după ce Bolojan avertizase că se poate rupe coaliția, dar cu amendamente și cu o amenințare la premierul PNL
Politică 18:25
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
Fanatik.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
