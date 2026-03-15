PSD s-a reunit în ședința Consiliului Politic Naţional de la Vila Lac, la ora 16.00, ca să decidă dacă va vota săptămâna viitoare în Parlament bugetul în forma decisă în coaliție sau dacă vor fi depuse amendamente.

„Analizând toate argumentele raționale, am decis să votăm bugetul de stat pentru anul 2026 – un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere. Vom susține însă modificările pe care le considerăm obligatorii pentru ca bugetul să conțină și viziunea noastră social-democrată”, a afirmat Grindeanu în comunicatul transmis de PSD.

Partidul lui Grindeanu este nemulțumit că în proiectul de buget adoptat de Guvernul Bolojan nu au fost introduse măsurile de protejare a românilor vulnerabili. „Astfel, vom depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii – pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an”, a adăugat președintele social-democrat.

Grindeanu a susținut că a ales varianta votării bugetului pe 2026 în Parlament ca se evite blocajul creat „prin neacceptarea solicitărilor rezonabile ale PSD” de către PNL.

Apoi, a trecut în revistă toate minusurile guvernării Bolojan: „Ați tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Ați revocat măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Prin aceste decizii, ați luat miliarde de lei din bugetul statului și i-ați lăsat cadou bogaților. Ați ales deliberat să vă lipsiți de resurse vitale pentru a servi interesele marilor corporații. Și acum ne cereți ”responsabilitate” când discutăm dacă un copil dizabilități trebuie să primească o creștere de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului”.

„PSD nu va gira niciodată o politică prin care bogații devin mai bogați, iar cei slabi sunt abandonați! Planul economic pe care l-ați implementat este o colecție de greșeli majore, care a dus țara în recesiune. Realitatea cifrelor vă contrazice retorica: Avem 6 luni consecutive de cădere a consumului din cauza creșterilor de TVA (cota generală și cote reduse) și a accizelor impuse de dumneavoastră! Avem 6 luni de scădere consecutivă a puterii de cumpărare a salariilor, cea mai mare din ultimii 15 ani! Avem cea mai drastică reducere a puterii de cumpărare a pensiilor din ultimul sfert de secol! În tot acest timp, planul de relansare economică propus de PSD încă din septembrie 2025 a fost amânat 6 luni, întârziat și blocat de dumneavoastră. Din ce să crească economia dacă ați sabotat toate motoarele de creștere?”, a mai afirmat Grindeanu, într-un mesaj extrem de lung adresat prim-ministrului.

În final, Grindeanu i-a transmis același mesaj amenințător lui Bolojan: „Susțineți cerințele rezonabile ale PSD și ale celorlalte partide din Coaliție sau asumați-vă consecințele politice”.

Mesajul a venit la scurt timp după ce Ilie Bolojan a avertizat PSD, chiar în timpul ședinței convocate de Grindeanu la Vila Lac, că se poate rupe coaliția. Mai exact, partidul premierului și președintelui PNL a anunțat că „amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliției” și „nu negociate în culise sau impuse prin voturi”, iar „orice altă atitudine situează PSD în afara acordului politic”. Acesta a fost practic un avertisment de rupere a coaliției formate în iunie 2025.

„După criza bugetară creată în anii trecuți, România riscă să fie împinsă spre o nouă criză politică. Partidul Național Liberal avertizează PSD să nu transforme dezbaterea bugetului într-un exercițiu politic și să respecte regulile stabilite în cadrul coaliției de guvernare. România nu își mai permite jocuri politice făcute pe banii publici” a fost mesajul transmis de PNL chiar în timpul ședinței PSD.

