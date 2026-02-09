Bolojan recunoaște că țara fierbe sub impactul măsurilor economice și al taxelor

Întrebat despre opinia unui primar PSD care a spus că românii sunt tot mai furioși pe guvern fiindcă văd că povara fiscală cade doar pe umerii lor, șeful Executivului a explicat că aceste eforturi financiare nu au fost însoțite de o corectare reală a inechităților, oferind ca exemplu pensiile magistraților.

„Exista un sentiment de ostilitate şi de nedreptate foarte puternic de la alegerile trecute, iar acest sentiment, cu lucrurile care au evoluat de atunci încoace, cu măsurile pe care am fost nevoiţi să le punem în practică, care nu au fost dublate întru totul de măsuri compensatorii de corectare a nedreptăţilor, de exemplu corectarea pensiilor magistraţilor, alte elemente pe care românii le percep ca nedreptăţi a făcut să apară acest sentiment de oboseală, de percepţie că nu toată lumea este pusă să achite nota de plată, ceea ce s-a întâmplat şi deci există posibilitatea ca acest sentiment de nedreptate să se fi consolidat”, a afirmat Ilie Bolojan, la Digi 24, luni seară.

„Intrarea la pensie la 49 de ani nu este nici corectă, nici sustenabilă și trebuie să corectăm repede asta”, a reluat premierul.

Protest Sanitas, Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Lipsa unor măsuri compensatorii au adâncit frustrarea românilor

În opinia sa, lipsa unor măsuri compensatorii a alimentat percepția că „nu toată lumea achită nota de plată”, amplificând ostilitatea față de sistem care s-a manifestat încă de la alegerile de anul trecut.

El a arătat că, atunci când se iau măsuri de corectare a deficitelor apar nemulţumiri, amintind că, dacă nu ar fi redus cheltuielile, România nu ar fi fost finanţată în continuare.

„Era evident că aceste măsuri care au fost luate sunt măsuri care au un cost care înseamnă o contracţie economică, orice s-ar spune, şi care, pe bună dreptate, nemulţumesc o parte dintre cetăţeni. Cu cât aceste măsuri corective se lungesc, cu atât nemulţumirea creşte. Cu cât măsurile aşteptate de reducere a cheltuielilor de stat, de reducere a personalului excedentar, de corectare a nedreptăţilor, de îndreptare a pensiilor magistraţilor, cu atât starea de nemulţumire nu poate să se atenueze şi românii nu mai au răbdare”, a adăugat premierul.

Bolojan acuză că „o bună parte din români” nu plăteau taxe şi impozite locale

„Nimeni, nici ei, nici dvs. nu vrem să plătim nici taxe de parcare în plus, nici taxe de telefonie în plus, nici impozit pe proprietate, nimeni nu vrea să plătească aceste lucruri. Dar, în afară de acest sentiment general, aici s-au întâmplat câteva lucruri, unele sunt din culpa Guvernului, a modului în care a fost adoptată legislaţia, unele sunt din culpa primăriilor care au pus în practică aceste măsuri. De exemplu, am anulat foarte multe excepţii, una din erorile noastre în toţi aceşti ani este că am creat foarte multe excepţii şi, practic, o bună parte din cetăţenii noştri nu plăteau taxe şi impozite locale”, a afirmat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24, dând exemplele persoanelor cu dizabilităţi, ale proprietarilor de imobile foarte vechi, nereabilitate, unde majorările de impozite s-au resimţit mai mult.

Kelemen Hunor speră ca Ilie Bolojan să revină asupra deciziei de a crește taxele și impozitele. Foto: Hepta

Reducerea cheltuielilor în administrația locală, o obligație. Avertisment pentru primari

Bolojan a reluat argumentele pentru mărirea impozitelor pe proprietate deoarce „nu au fost actualizate”, iar România și-a luat acest angajament în fața organismelor UE. El îi acuză pe cei din administrația centrală că au cheltuit mai mult decât au încasat pentru salarii în dauna investițiilor și îi avertizează că trebuie să schimbe strategia deoarece banii care vor veni de la guvern vor fi mai puțini.

El a declarat că pe viitor valoarea pe care românii o vor plăti pentru impozitele locale va fi una apropiată de cea din acest an, 2026 fiind un an de tranziţie.

Referitor la discuțiile avute cu Kelemen Hunor, care îi reproșa problemele de taxare la nivel local, premierul a spus însă că există autorităţi locale din România care au majorat „mult mai mult” impozitele pe autovehicule faţă de limita stabilită de Guvern.

„Problema pe care o au, după ce au apărut nemulţumirile cetăţenilor, este că de majorat le-au putut majora, dar legislaţia actuală nu le permite să le reducă la nivelul minim stabilit în legea naţională şi au apărut nişte zone de nemulţumiri, în afară de nemulţumirile generale, de bază, au fost şi acest tip de aplicări care nu au fost aplicate bine de cei care trebuia să le aplice”, a explicat Ilie Bolojan. potrivit News.ro.

„Toată lumea trebuie să participe la aceste restrângeri de cheltuieli, în special autoritățile locale. Fiindcă le cresc veniturile din impozitele pe proprietate, vor avea bani, iar cetățenii trebuie să vadă ce se face la nivel local cu acești bani. Dacă toți banii îi folosești pentru plata salariilor și nu pentru investiții în acea comună, înseamnă ca instituția nu există pentru oameni, ci oamenii ca să le plătească lor salariile”, spune Bolojan.

Despre o posibilă debarcare a sa din fruntea guvernului

Premierul spune că nu are semnale că actuala Coaliție de guvernare nu mai are sprijin și nu se teme că ar putea fi înlocuit din fruntea guvernului. Bolojan spune însă că a luat în calcul de mia multe ori demisia „din cauza nedreptăților” care i se impută, dar acum spune că este hotărât să meargă mai departe.

Bolojan spune că vrea „din tot sufletul” ca această Coaliție să meargă mai departe, dar ea nu trebuie să funcționeze de formă ci să aibă și rezultate solide: „Stabilitatea e bună, dar nu o stabilitate de formă. Dacă tensiunile vor depăși normalul, va fi greu de funcționat”.

„Va fi mai ușor pentru mine când nu voi mai fi premier”, spune el.

Ce crede Bolojan că așteaptă românii de la aleși, instituții și guvern

Responsabilitate, muncă și instituții funcționale, spune apăsat premierul. „Românii nu vor să vadă incoerență guvernamentală sau decizii amânate mereu ale instanțelor“, a spus el al Digi 24.

„Nu mai putem consuma peste ceea ce producem. Ani de zile am trăit pe împrumut. Este anul în care trebuie să absorbim peste 10 miliarde de euro din fondurile PNRR până la finalul lunii august”, a avertizat Bolojan.

Profesorii și studenții protestează miercuri, 4 februarie 2026, împotriva Legii Bolojan din Educație, în Piața Victoriei, în fața Guvernului. Foto: Vlad Chirea/Libertatea

Norma de 20 de ore pentru profesori va rămâne în picioare. Noul ministru al Educației va fi din partea PNL

Premierul s-a referit și la protestele profesorilor și la cerința lor de reducere a normei de 20 de ore pentru profesori, spunând că cerința lor nua re temei și a dat exemplul Germaniei unde norma este de 24 de ore. Mai mult, Bolojan cere performanță în Educație și bonusuri financiare pentru aceasta.

Premierul spune că voma vea curând un nou ministru numit la Educație, iar acesta va fi din partea PNL sau susținut de liberali.

Controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile

Ilie Bolojan a răspuns, luni seară, asociaţiilor persoanelor cu dizabilităţi care i-au solicitat să revină asupra deciziilor prin care acestei categorii i-au fost retrase scutirile la plata taxelor şi impozitelor locale. Prim-ministrul a amintit că, pe lângă pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei, persoanele cu dizabilităţi în România beneficiază de scutirea la plata asigurărilor de sănătate.

„Aici, dacă e să facem o analiză la modul cât se poate de corect şi de cinstit, trebuie gândit dacă ar fi să venim cu nişte măsuri compensatorii, anul acesta sau anul viitor, ele trebuie să se limiteze la o locuinţă care să fie de o anumită suprafaţă sau la o maşină care să fie de o anumită capacitate cilindrică, pentru că dacă ai un jeep, dacă ai foarte multe proprietăţi, impozitul pe proprietate, indiferent cine este proprietarul, o persoană sau alta, este contribuţia ta ca persoană la ceea ce înseamnă utilităţile pe care ţi le duce primăria”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit News.ro..

El a subliniat că trebuie stabilit dacă o astfel de analiză se poate face anul acesta sau anul viitor.

Nu în ultimul rând, premierul a amintit că există persoane cu handicap cu privire la care există suspiciuni vizând modalitatea în care au obţinut certificatele.

Ilie Bolojan a încheiat pe un ton optimist interviul de la Digi 24 spunându-le românilor că „ce a fost mai greu a trecut” și rezultatele vor continua să apară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE