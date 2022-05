Prezentatoarea de la Kanal D nu a avut și nu are o stare de sănătate tocmai bună. Deși nu s-a simțit bine, în weekend a participat la unele evenimente, chiar dacă a stat pe perfuzii. „Ieri nu am mai făcut perfuzii, în schimb mi-a fost foarte rău, foarte rău. Am ținut eu neapărat să mă duc și la sală de dimineață. Deși nu ați crede pentru că am avut un weekend plin îmi este foarte rău. Vineri am făcut perfuzii, sâmbătă am făcut perfuzii, de la perfuzii m-am dus la nuntă. Duminică am făcut perfuzii, de la perfuzii m-am dus la botez. Că am zis dacă fac un pic de mișcare o să-mi fie bine.

M-am simțit foarte bine după mișcare, doar că după amiază mi-a fost foarte rău. Problema este că acum mă simt efectiv umflată toată. Am un pic de treabă, sunt mai funcțională decât ieri… nu suport să fiu bolnavă, nu pot”, le-a spus prezentatoarea de la Bravo, ai stil! fanilor de pe Instagram.

Totodată, ea a mai adăugat că în această perioadă are probleme cu somnul. Nu reușește să se odihnească bine și din această cauza se simte și mai slăbită.

„Mă trezesc, iar adorm, iar ațipesc, iar în secunda doi mă trezesc. Măi, e a doua noapte. Aaaa și ca să nu uit să vă spun că de două nopți nu dorm. Eu nu-mi dau seama ce se întâmplă.

Deci, efectiv adorm, îmi simt corpul moale, adorm și mă bucur că adorm, în secunda doi mă trezesc”, a mai adăugat vedeta în mediul online.

