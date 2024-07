Imaginile cu Trump reacționând sfidător – cu pumnul ridicat deasupra capului și cu urechea dreaptă însângerată în timp ce agenții Secret Service îl înconjoară și steagul american flutură pe fundal – sunt difuzate pe larg pe rețelele de socializare și pe posturile de televiziune.

Susținătorii săi, dintre care mulți îl considerau un martir cu mult înainte de actul de violență de sâmbătă, interpretează această fotografie și altele surprinse în momentul atacului ca o metaforă a rezistenței fostului lider de la Casa Albă.

Un glonț a atins partea superioară a urechii drepte a lui Trump. Atacatorul a fost ucis pe loc. Un participant la mitingul din Butler a fost ucis, iar alții doi răniți.

Mai mulți pretendenți la vicepreședinție și senatori republicani și-au exprimat sprijinul față de Trump și au distribuit imagini de la fața locului, în timp ce miliardarul Elon Musk a postat un mesaj pe X în care spune: „Îl susțin pe deplin pe președintele Trump și sper în recuperarea sa grabnică”.

David Urban, un lobbyist și consilier al lui Trump, a declarat că se așteaptă ca tentativa de asasinare, așa cum este clasificată de FBI, să-i unifice pe americani în spatele fostului președinte, care încearcă să câștige alegerile din 5 noiembrie și să revină la Casa Albă.

„Donald Trump este un luptător. Acea fotografie va fi un simbol”, a insistat Urban.

Atacul armat de la mitingul din Butler denotă divizarea politică și lupta aprigă din noul duel între republicanul Donald Trump și președintele democrat Joe Biden, precum și un sentiment de violență care își face loc acum în discursul public din SUA.

„Cred că suntem cu toții șocați”, a declarat Cooper Waldron, în vârstă de 22 de ani, un republican înregistrat și susținător al lui Trump din East Peoria, Illinois. „Nu te-ai aștepta niciodată ca așa ceva să se întâmple în timpul unor alegeri în SUA”, adaugă el.

