Lovitură „invizibilă” asupra Iranului, pregătită timp de decenii

Operațiunea a fost concepută în detaliu de zeci de ani și a fost repetată în comun cu forțele israeliene, scrie sursa citată. Raidul a fost lansat în secret, dar și cu o manevră de distragere a atenției: unele bombardiere B-2 au zburat spre Pacific pentru a păcăli Iranul.

The U.S. Department of Defense has released footage and images showing 7 B-2A “Spirit” Long-Range Stealth Bombers with the 509th Bomb Wing, armed with 2 GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) 30,000lb “Bunker Buster” Bombs each, departing from Whiteman Air Force Base in… pic.twitter.com/NvD9pyLRpE — OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2025

Un oficial militar american, citat anonim de The New York Times, a spus că cea mai mare amenințare la adresa secretului operațiunii a fost chiar președintele Trump.

Deturnarea atenției: bombardiere „fantomă” spre Pacific

Potrivit generalului Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, nu este clar câte bombardiere au participat la misiunea reală și câte au fost implicate în diversiune. Se știe însă că multe au zburat spre Pacific, sprijinite de o rețea impresionantă de avioane-cisternă, greu de detectat de site-urile de urmărire a zborurilor.

Chairman Caine just laid out the PERFECT execution of Operation MIDNIGHT HAMMER. pic.twitter.com/11NpibQhbi — DOD Rapid Response (@DODResponse) June 22, 2025

Recomandări VIDEO Neştiuta poveste a lui Ianis, eroul de 17 ani care a salvat de la înec o tânără, în staţiunea Costineşti

Oficialii OSINT (open source intelligence) au observat mișcările masive ale cisternelor care alimentau bombardierele în zbor.

Confirmarea misiunii reale: Iranul a fost atacat dinspre Atlantic

Misiunea reală a inclus bombardiere care au zburat spre est, prin Atlantic. Două formațiuni denumite BATT11 și BATT21 au fost cele care au lovit ținte din Iran, inclusiv instalațiile de la Fordow și Natanz. În același timp, rachete Tomahawk lansate dintr-un submarin american au vizat zona Isfahan.

BREAKING 🚨 The US Air Force B-2A “Spirit” Long Range Stealth Bombers flew Nonstop For 37 hours refueling mid-air multiple times



NO LEAKS. ZERO. NONE pic.twitter.com/pREzioYbXr — BARON TRUMP (@Mini_Trump1) June 22, 2025

Bombardierele au fost escortate în regiunea Orientului Mijlociu de avioane de luptă F-22 Raptor și F-35, care le-au oferit protecție împotriva apărării iraniene.

Iranul, surprins total: „Nicio rachetă nu a fost lansată asupra avioanelor noastre”

Oficialii americani spun că Iranul nu a lansat nicio rachetă spre avioanele americane, semn că apărările fuseseră dezactivate. Cu 48 de ore înainte, Israelul a executat misiuni de suprimare a apărării aeriene, la cererea SUA.

Recomandări Cauzele profunde ale violenței domestice în România. Specialist: „Majoritatea agresorilor au o formă de adicție, în special jocurile de noroc”

The first of several U.S. Air Force B-2A “Spirit” Long-Range Stealth Bombers seen returning to Whiteman Air Force Base in Missouri within the last hour, after completing a near 40-hour strike mission, during which they dropped 14 GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator)… pic.twitter.com/mFJrLY2AJE — OSINTdefender (@sentdefender) June 22, 2025

După finalizarea misiunii, bombardierele au revenit în SUA pe aceeași rută. De data aceasta, mișcările au fost vizibile pe site-urile de monitorizare, iar controlorii de trafic aerian au putut fi auziți mulțumind echipajelor pentru misiune.

Printre bombardierele identificate se numără:

„Spirit of Indiana” (82-1069),

„Spirit of Nebraska” (89-0128),

„Spirit of Louisiana” (93-1088).

Deși președintele Trump a anunțat că instalațiile nucleare iraniene au fost distruse complet, autoritățile de la Teheran neagă. Imagini din satelit arată că unele materiale au fost mutate din situri, anticipând atacul.

De ce a fost nevoie de bombardiere B-2

Instalația de la Fordow este construită într-un munte, ceea ce o face aproape imposibil de distrus fără bombe speciale. SUA au folosit bombe penetrante GBU-57 de 13.600 kg (Massive Ordnance Penetrator), care pot fi transportate doar de bombardierele B-2.

B-2, aflat în serviciu din 1997, va fi retras în anii 2030. Această misiune este considerată una dintre cele mai spectaculoase ale sale. În 2001, un B-2 a zburat peste 70 de ore fără oprire pentru a lovi ținte în Afganistan.