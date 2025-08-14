Restanță de 3 miliarde de euro în reparații

„Avem o restanță de trei miliarde de euro în reparații pentru departamentele de poliție și pompieri și vorbim despre niște clădiri dărăpănate unde mucegail și tencuială care cade sunt cele mai mici probleme”, spune șeful GdP Berlin, Stephan Weh. Și această sumă se aplică doar Berlinului.

Într-o secție de poliție din Brandenburg, chiar s-a prăbușit tavanul. Din fericire, niciun ofițer de poliție nu se afla în birou. Unele birouri nu au panouri de tavan, iar în alte câteva, plafoanele sunt acoperite parțial cu prelate.

Toalete închise permanent

Cele mai frecvente cazuri sunt în Berlin. Toaletele sunt închise la multe secții de poliție din cauza pagubelor provocate de defecțiuni ale țevilor sau a lipsei de chiuvete. În Bremen, polițiștii au în continuare voie să folosească toaleta, dar mucegaiul e peste tot.

O imagine din Berlin arată o fereastră care amenință să se prăbușească. „Zonă a morții!”, se arată pe un avertisment. Deschiderea geamului ar putea strivi un ofițer de poliție.

Mobilierul, dar și mașinile de iintervenție sunt degradate. Cablurile sunt complet expuse în birouri, tapițeria scaunelor este ruptă, iar piese întregi de mașină sunt fixate cu bandă adezivă. Potrivit GdP (Asociația Poliției Germane), un vehicul de poliție din Bremen este în serviciu din 2011 – și are 293.030 de kilometri parcurși!

În capitală, bugetul anual rămâne neschimbat, la puțin sub 10 milioane de euro – în ciuda creșterii prețurilor. „Dacă nu se alocă în sfârșit finanțarea adecvată, vehiculele vor deveni un pericol din ce în ce mai mare atunci când sunt utilizate,” spune Weh de la GdP Berlin.

Body-cam-urile nu funcționează

Poliția din Berlin este dotată cu body-cam-uri încă din 2021. Acestea sunt destinate să asigure siguranța ofițerilor prin înregistrarea, de exemplu, a atacurilor asupra agenților. Însă echipamentul este inutil, dacă nu funcționează. „Defecțiune server, niciun body-cam nu este disponibil în prezent!” , arată GdP.

„Sute de secții de poliție se află într-o stare dezolantă, punând în pericol sănătatea polițiștilor. Clădiri dărăpănate, instalații sanitare învechite, infestarea cu mucegai, șoareci și alte dăunători, încălzitoare defecte și acoperișuri care lasă să pătrundă ploaia sunt o realitate în multe locuri”, spune Jochen Kopelke, președintele federal al Federației Poliției Germane (GdP).

„La acestea se adaugă vehicule de urgență care ar fi trebuit scoase din uz de mult: scaune rupte, kilometraj extrem de mare și defecțiuni tehnice caracterizează imaginea. Aceste condiții sunt rușinoase și periculoase pentru noi, ofițerii de poliție.”

Polițiștii se simt neapreciați

Oricine este obligat să lucreze în astfel de condiții se simte neapreciat și abandonat definitiv. „Presiunea fizică și psihologică crește atunci când mediul de lucru îi îmbolnăvește pe oameni”, spune Kopelke.

„Este clar că politicienii ignoră efectivele de poliție pentru alte proiecte. Acest lucru este absolut scandalos. Noul guvern federal distribuie în prezent sute de miliarde, iar poliția nu primește nimic. Dacă acest lucru s-ar schimba, iar ofițerii de poliție din Germania ar fi plătiți uniform și echitabil, am găsi din nou recruți motivați și am putea asigura securitatea”.