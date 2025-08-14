Restanță de 3 miliarde de euro în reparații

„Avem o restanță de trei miliarde de euro în reparații pentru departamentele de poliție și pompieri și vorbim despre niște clădiri dărăpănate unde mucegail și tencuială care cade sunt cele mai mici probleme”, spune șeful GdP Berlin, Stephan Weh. Și această sumă se aplică doar Berlinului.

Într-o secție de poliție din Brandenburg, chiar s-a prăbușit tavanul. Din fericire, niciun ofițer de poliție nu se afla în birou. Unele birouri nu au panouri de tavan, iar în alte câteva, plafoanele sunt acoperite parțial cu prelate.

Toalete închise permanent

Cele mai frecvente cazuri sunt în Berlin. Toaletele sunt închise la multe secții de poliție din cauza pagubelor provocate de defecțiuni ale țevilor sau a lipsei de chiuvete. În Bremen, polițiștii au în continuare voie să folosească toaleta, dar mucegaiul e peste tot.

Tavanul este acoperit cu prelatăIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

O imagine din Berlin arată o fereastră care amenință să se prăbușească. „Zonă a morții!”, se arată pe un avertisment. Deschiderea geamului ar putea strivi un ofițer de poliție.

Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
Recomandări
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Mobilierul, dar și mașinile de iintervenție sunt degradate. Cablurile sunt complet expuse în birouri, tapițeria scaunelor este ruptă, iar piese întregi de mașină sunt fixate cu bandă adezivă. Potrivit GdP (Asociația Poliției Germane), un vehicul de poliție din Bremen este în serviciu din 2011 – și are 293.030 de kilometri parcurși!

În capitală, bugetul anual rămâne neschimbat, la puțin sub 10 milioane de euro – în ciuda creșterii prețurilor. „Dacă nu se alocă în sfârșit finanțarea adecvată, vehiculele vor deveni un pericol din ce în ce mai mare atunci când sunt utilizate,” spune Weh de la GdP Berlin.

Body-cam-urile nu funcționează

Poliția din Berlin este dotată cu body-cam-uri încă din 2021. Acestea sunt destinate să asigure siguranța ofițerilor prin înregistrarea, de exemplu, a atacurilor asupra agenților. Însă echipamentul este inutil, dacă nu funcționează. „Defecțiune server, niciun body-cam nu este disponibil în prezent!” , arată GdP.

„Sute de secții de poliție se află într-o stare dezolantă, punând în pericol sănătatea polițiștilor. Clădiri dărăpănate, instalații sanitare învechite, infestarea cu mucegai, șoareci și alte dăunători, încălzitoare defecte și acoperișuri care lasă să pătrundă ploaia sunt o realitate în multe locuri”, spune Jochen Kopelke, președintele federal al Federației Poliției Germane (GdP).

Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”
Recomandări
Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”

„La acestea se adaugă vehicule de urgență care ar fi trebuit scoase din uz de mult: scaune rupte, kilometraj extrem de mare și defecțiuni tehnice caracterizează imaginea. Aceste condiții sunt rușinoase și periculoase pentru noi, ofițerii de poliție.”

Polițiștii se simt neapreciați

Oricine este obligat să lucreze în astfel de condiții se simte neapreciat și abandonat definitiv. „Presiunea fizică și psihologică crește atunci când mediul de lucru îi îmbolnăvește pe oameni”, spune Kopelke.

„Este clar că politicienii ignoră efectivele de poliție pentru alte proiecte. Acest lucru este absolut scandalos. Noul guvern federal distribuie în prezent sute de miliarde, iar poliția nu primește nimic. Dacă acest lucru s-ar schimba, iar ofițerii de poliție din Germania ar fi plătiți uniform și echitabil, am găsi din nou recruți motivați și am putea asigura securitatea”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce spune ispita Cătălin Brînză despre experiența de la „Insula Iubirii” după apropierea de Maria Avram: „Și ispitele au suflet” | VIDEO EXCLUSIV
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
GSP.RO
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
GSP.RO
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
Parteneri
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Avantaje.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Curentul electric, oprit în București, Ilfov și Giurgiu între 18 și 24 august. Lista zonelor afectate
Știri România 15:53
Curentul electric, oprit în București, Ilfov și Giurgiu între 18 și 24 august. Lista zonelor afectate
Ce să faci în București în minivacanța de Sfânta Maria: Cinema sub Stele, Ziua Marinei, petreceri
Știri România 15:52
Ce să faci în București în minivacanța de Sfânta Maria: Cinema sub Stele, Ziua Marinei, petreceri
Parteneri
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Adevarul.ro
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Adela Popescu, despre momentele grele din relația cu soțul ei. „El era recunoscut ca fiind crai. Mi-a luat un pic să mă lămuresc”
Stiri Mondene 15:11
Adela Popescu, despre momentele grele din relația cu soțul ei. „El era recunoscut ca fiind crai. Mi-a luat un pic să mă lămuresc”
Bianca Drăgușanu, din nou la PRO TV. La ce emisiune o vei putea vedea în curând
Stiri Mondene 15:08
Bianca Drăgușanu, din nou la PRO TV. La ce emisiune o vei putea vedea în curând
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
ObservatorNews.ro
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Parteneri
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
GSP.ro
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Parteneri
PSD cere consens politic înainte de suspendarea proiectelor PNRR
Mediafax.ro
PSD cere consens politic înainte de suspendarea proiectelor PNRR
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Wowbiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”
KanalD.ro
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”

Politic

Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Politică 15:30
Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Ciprian Ciucu, ieșire nervoasă: „Dă-te afară și atacă zilnic”. Victoria Stoiciu a scris că guvernul din care face parte și PSD măcelărește Educația
Politică 15:20
Ciprian Ciucu, ieșire nervoasă: „Dă-te afară și atacă zilnic”. Victoria Stoiciu a scris că guvernul din care face parte și PSD măcelărește Educația
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei
Fanatik.ro
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii