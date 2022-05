Cel mai modern tanc al rușilor, supranumit „Spărgătorul”, distrus de ucraineni la câteva zile după ce a ajuns pe frontul de lângă Harkov

„Cel puţin un T-90M, cel mai modern tanc din Rusia, a fost distrus în lupte. T-90M a fost introdus în 2016 şi include armură îmbunătăţită, o armă optimizată şi sisteme de navigaţie prin satelit consolidate.”, se arată în comunicatul Ministerului britanic al Apărării.

„Aproximativ 100 de tancuri de tip T-90M sunt în prezent în serviciu în unităţile cele mai bine echipate ale Rusiei, inclusiv cele care luptă în Ucraina.”, a subliniat ministerul britanic.

„Blindajul consolidat al sistemului, conceput pentru a contracara armamentul antitanc, rămâne vulnerabil dacă nu este susţinut de alte elemente de forţă. Conflictul din Ucraina afectează unele dintre cele mai capabile unităţi şi cele mai avansate capacităţi ale Rusiei. Rusia va avea nevoie de timp şi cheltuieli considerabile pentru a-şi reconstitui forţele armate în urma acestui conflict.”, se mai menţionează în comunicat.

T90-M, la o defilare în Piața Roșie. Foto: Ministerul Rus al Apărării

Potrivit reporterului de război Ilia Ponomarenko, de la Kyiv Independent, primul T-90M a fost distrus de ucraineni la câteva zile după ce rușii s-au lăudat că au adus acest tip de tanc de luptă în regiunea ucraineană Harkov.

Și contul de Twitter Nexta publică imagini video cu un T90-M distrus în Ucraina.

