Supraviețuitor al camerelor de tortură de la Izium: „M-au legat de mâini și de picioare, au folosit șocuri electrice”

Când Maxim a căutat camera în care fusese torturat de ruși câteva zile după eliberare, inițial nu a reușit să o găsească.

„De câte ori mă scoteau pentru interogatorii din celula umedă și mucegăită, îmi puneau un sac pe cap. Toate geamurile erau acoperite cu cârpe, era întuneric total”, a explicat bărbatul.

Ucraineanul a identificat, ulterior, locația, un poligon de tragere din subsolul unei secții de poliție. În imagini difuzate de Bild se văd bastoane care zac pe jos, măști de gaze, un cablu și alte instrumente ale terorii.

Bărbatul nu știe de ce a fost arestat. Dar spune că orice persoană suspectată că este proucraineană era întemnițată.

„Îmi repetau întruna să le spun cine sunt contactele mele. Mi-au aplicat șocuri electrice încontinuu, timp de trei zile. Dar ce să le spun, despre ce?”, spune Maxim.

„M-au legat de mâini și de picioare, au atașat electrozii și au folosit șocuri electrice. Mi-au pus și o mască de gaz pe cap”, afirmă Maxim, ale cărui cicatrici de pe membre sunt încă vizibile.

Deținutul scrijelea pe pereții din celula insalubră zilele de încarcerare, dar spune că a pierdut numărătoarea și noțiunea timpului, în condițiile în care nu vedea nicio șansă de scăpare. E sigur că a fost prizonier „câteva săptămâni”.

În orașul Izium, eliberat după șase luni de ocupație, a fost descoperită o groapă comună cu peste 440 de cadavre.

Autoritățile ucrainene au declarat, de asemenea, că în regiunea Harkov, nord-estul Ucrainei, au fost identificate cel puțin 10 camere de tortură în care au fost abuzaţi civili.

russian torture chamber in liberated Balakliya.

The Lord’s Prayer was carved on the wall by Ukrainian prisoners.

russia must be held accountable for this blatant genocide. pic.twitter.com/ObQJGjfEQw