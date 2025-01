Luna ianuarie vine cu două schimbări importante pentru emisiunea Spynews TV, de la Antena Stars. Începând cu data de 19 ianuarie, Marius Niţă i se alătură Marei Bănică în cadrul emisiunii Spynews TV, în calitate de invitat permament în platou. Totodată, formatul emisiunii se extinde, dublându-şi durata de difuzare. Astfel, tot din 19 ianuarie, telespectatorii se vor bucura de conţinut diversificat şi captivant într-un interval generos, duminica, între 13.00-17.00.

Marius Niţă se declară încântat despre intrarea în echipa emisiunii şi declară, „Spynews TV este emisiunea cu unele dintre cele mai documentate materiale, până și eu aflu lucruri noi, deși s-ar presupune că ar fi trebuit să le știu. Odată cu dublarea duratei de difuzare, vin schimbări și pe linia celor prezenți în emisiune. Așa că, eu sunt onorat să iau parte și la acest proiect de anvergură în spatele căruia se află o echipă de profesioniști”.

„După aproape 15 ani de când am lucrat împreună, avem din nou această şansă!”

Mai mult, Mara Bănică afirmă: „Mă bucur mult că telespectatorii Spynews TV primesc timp în plus la emisiune! Ei sunt, practic, cei care au cerut asta, iar noi nu facem altceva decât să fim în slujba lor! Cum formatul se dublează ca timp, am decis să dublăm, cumva, şi expertiza noastra, aşadar, din 19 ianuarie vor fi 4 ore de Spynews TV alături de mine şi de invitatul meu permanent, Marius Niţă! După aproape 15 ani de când am lucrat împreună, avem din nou această şansă! Suntem prieteni buni în afara camerelor de luat vederi, va fi ca o şuetă în familie: eu, Marius şi telespectatorii noştri! Abia aştept!”.

Emisiunea „Spynews TV” poate fi urmărită în fiecare duminică, în intervalul 13.00-17.00, pe Antena Stars.

