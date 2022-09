Două dintre aceste camere unde erau terorizați oamenii au fost găsite în orașul Balaklia, a spus oficialul. Nu a precizat și unde au fost găsite celelalte opt ”camere de tortură”.

În urmă cu două zile, Ministerul ucrainean al apărării a publicat pe Twitter ceea ce a descris ca fiind ”o cameră de tortură” în Balaklia.

Autoritățile au postat o fotografie cu un zid pe care un prizonier ucrainean a scris o rugăciune.

russian torture chamber in liberated Balakliya.

The Lord’s Prayer was carved on the wall by Ukrainian prisoners.

russia must be held accountable for this blatant genocide. pic.twitter.com/ObQJGjfEQw