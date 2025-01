În videoclip, despre care unii bloggeri militari ucraineni afirmă că redă respingerea unui asalt al inamicului în Kursk, se poate vedea cum aproximativ 30 de soldați nord-coreeni încearcă să înainteze în pofida faptului că în jurul lor explodează obuze.

„Câmp deschis și mitraliere. Am revenit la Primul Război Mondial”, a comentat un utilizator al rețelei sociale X.

❗️This is how 🇰🇵North Korean soldiers attack in the 🇷🇺Kursk region. „Meat assaults” pic.twitter.com/ZCQBp1JTm1