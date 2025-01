Pentru început, aproape 7.000 de metri pătrați au fost modernizați și dotați cu echipamente la standarde europene: 21 de laboratoare, șase săli de curs, trei săli de seminar, dar și două amfiteatre. De asemenea, a fost amenajată o bibliotecă unde studenții au acces la o bază de date valoroasă. Și asociațiile studențești ale facultăților cu profil tehnic au acum spații adecvate unde pot gândi activități și proiecte specifice tinerilor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

Pentru cadrele didactice au fost amenajate 32 de cabinete dedicate și au fost realizate lucrări pentru a se asigura accesul, facil și comod, pentru persoanele cu dizabilități prin rampe de acces, un elevator și platforme electrice.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

Recomandări Dosarul morții unui militar român prin electrocutare, pe un tanc în Gara Alba Iulia, tergiversat până aproape de prescriere. Se pregătea pentru parada de 1 Decembrie

A doua parte a proiectului a însemnat reabilitare a două săli de curs, 39 de laboratoare, 37 de birouri, precum și spațiile conexe, în timp ce ultima parte a proiectului este dedicată sediului facultăților. 12 săli de curs, patru săli de seminar și 15 săli de laborator vor fi reamenajate și dotate cu echipamente moderne, pentru a le oferi studenților un mediu optim pentru studii și practică. În plus, pentru ca tinerii să aibă unde să citească sau să se relaxeze între pauzele dintre cursuri au fost amenajate săli de repaus și o bibliotecă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1



„Prin fondurile obținute prin Programul Operațional Regional, am reușit să transformăm infrastructura educațională, oferindu-le studenților și profesorilor un mediu de studiu și cercetare la standarde europene. Scopul nostru este să reabilităm aceste clădiri, dar și să integrăm cele mai avansate echipamente și tehnologii, astfel încât să-i pregătim pe viitorii ingineri pentru cerințele tot mai complexe ale pieței muncii. Investițiile în dotările pentru facultățile cu profil tehnic fac parte din strategia noastră pe termen lung pentru crearea unui mediu academic competitiv la nivel internațional. De altfel, chiar în acest an, am inițiat mai multe programe bazate pe inteligența artificială, cu predare în limba engleză pentru a atrage studenți străini”, a declarat prof. univ. dr. Cezar Ionuț Spînu, rectorul Universității din Craiova.

Recomandări În trei luni, niciun soldat din Coreea de Nord nu va mai lupta pentru Rusia în războiul cu Ucraina: „Toți vor fi morți până în aprilie”

Cele trei granturi au inclus lucrările de modernizare, precum și achiziția mobilierului și a echipamentelor multimedia pentru laboratoare. Întregul proiect va fi gata până la finalul anului 2025.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News