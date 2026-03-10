Termenul de finalizare pentru loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0

Aceștia susțin, într-o postare pe Facebook, că Autostrada A0 din estul Bucureștiului este „greu de inaugurat”.

„Din păcate, șoferii nu vor scăpa de coșmarul din estul RNCB, Rușinea Națională Centura București, mai devreme de sfârșitul lui iulie în cel mai fericit scenariu, probabil august, realist vorbind. Atunci pot fi date în folosință loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0 Nord, între Afumați (DN2), Pantelimon (DN3, fără nod momentan) și Cernica (A2). Cei care se află în tranzit vor ocoli Capitala pe noua A0, iar pe DNCB va rămâne doar traficul local/metropolitan”, susțin, marți, reprezentanții Asociației.

Lotul 3, situat între localitățile Afumați și Pantelimon pe o distanță de peste 8 kilometri, este realizat de firma chineză China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC)

ONG-ul susține că „termenul contractual tocmai a expirat”. Lucrările trebuiau finalizate în februarie 2026. „Chinezii de la CCECC de pe lotul 3 nu erau la lucru sâmbăta trecută când i-am vizitat cu drona. Cu pasajul de pe DN3 aflat abia la nivel de elevații și multe lucrări rămase pe restul celor 8,6 kilometri dintre Pantelimon și Afumați, doar o sforțare teoretică ar putea duce la o inaugurare în iulie”, potrivit sursei citate.

Stadiul lucrărilor la lotul 4

Lotul 4 este cel mai scurt tronson, având aproximativ 4,5 kilometri între Pantelimon și nodul rutier cu Autostrada A2. Lucrările de aici sunt executate de grupul de firme românești condus de Umbrărescu, respectiv UMB și Tehnostrade. Deși segmentul este redus ca lungime, execuția a fost complexă din punct de vedere tehnic din cauza necesității de a construi un viaduct de mari dimensiuni peste lacul Cernica, protejând în același timp zona de rezervație naturală.

„Vecinii de la UMB sunt și ei mult întârziați atât față de contract, cât și față de propriile promisiuni, nu mai zicem de cele ale autorităților. Deocamdată stau la adăpostul lentorii chinezilor fiindcă tronsonul lor, un ciot de doar 4,47 kilometri între Cernica și Pantelimon, nu poate fi deschis decât cu o descărcare provizorie în DN3 pe care CNAIR nici n-a cerut-o, nici n-o s-o mai facă pentru câteva luni teoretice”, mai afirmă Asociația Pro Infrastructură, pe Facebook.

Aceștia susțin că drumul la trafic pe loturile 3 și 4 ar putea fi dat „sincronizat”. „Ocupați până peste cap cu A7 și restul loturilor întârziate pe care trebuie să le livreze în 2026, cei de la UMB probabil nu vor trage la maxim pe podul de peste Lacul Cernica și apoi la finisaje, deci vor da drumul la trafic sincronizat cu vecinii chinezi, cândva prin august”, mai susțin reprezentanții ONG-ului.

Când ar putea fi inaugurați primii kilometri din lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord

De asemenea, Asociația Pro Infrastructură a precizat luni, 9 martie, că deschiderea primilor kilometri din lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, segmentul dintre nodul rutier cu DN1 (Corbeanca) și nodul rutier cu DN1A (Mogoșoaia/Buftea), ar putea avea loc în această vară, mai târziu decât promisiunea făcută de către constructorul Retter.

„A0 Nord, inaugurare parțială în iunie? Sâmbătă am dat o tură cu drona pe cei 17,5 kilometri ai lotului 1 al Autostrăzii A0 Nord, de la Bâcu în apropiere de nodul cu A1 până în Corbeanca lângă DN1. Chiar dacă Retter va rata promisiunea inițială cu deschiderea parțială în mai între DN1 și DN1A, cu vreme bună și mobilizare exemplară poate da drumul la trafic la sfârșit de iunie, cel târziu în prima jumătate a lunii iulie”, a estimat Asociația Pro Infrastructură.

Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop

Legea care ar fi trebuit să ajute angajații în lupta cu epuizarea (burnout), respinsă în Comisia pentru muncă din Senat
Știri România 21:05
Legea care ar fi trebuit să ajute angajații în lupta cu epuizarea (burnout), respinsă în Comisia pentru muncă din Senat
Primele berze au sosit în România, dar puii lor ar putea suferi din cauza hipotermiei
Știri România 17:49
Primele berze au sosit în România, dar puii lor ar putea suferi din cauza hipotermiei
Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie". Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:47
Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie”. Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România"
Stiri Mondene 17:20
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
ObservatorNews.ro
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Libertateapentrufemei.ro
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax.ro
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
StirileKanalD.ro
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
A murit Gheorge T... Vezi mai mult
KanalD.ro
A murit Gheorge T... Vezi mai mult

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Politică 21:15
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Ședință în CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
Politică 16:14
Ședință în CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Spitalul Sf. Spiridon, reacție neașteptată în cazul femeii care a murit în timp ce o pacientă suna disperată la 112 după ajutor. De ce a întârziat medicul
Fanatik.ro
Spitalul Sf. Spiridon, reacție neașteptată în cazul femeii care a murit în timp ce o pacientă suna disperată la 112 după ajutor. De ce a întârziat medicul
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața