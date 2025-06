Un videoclip rar din cabina unui avion MiG-29 în timpul unui raid asupra pozițiilor rusești a fost făcut public de Ministerul Apărării din Ucraina.

Înregistrarea, publicată pe 18 iunie, arată interiorul cabinei unui MiG-29 ucrainean în timpul unei misiuni de atac asupra unei clădiri ocupate de forțele ruse.

MiG-29 jet in service with 🇺🇦 Air Force is releasing AASM-HAMMER guided bombs.



📹: @KpsZSU pic.twitter.com/3t6YacpDFz