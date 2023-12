O analiză a imaginilor surprinse din satelit înainte și după atacul Ucrainei asupra portului Feodosia, din Crimeea controlată de Rusia, sugerează amploarea pagubelor suferite de forțele Moscovei.

Jurnalistul Mark Krutov de la Europa Liberă/Radio Liberty, care a publicat pe X, fostul Twitter, imaginile din satelit surprinse de Planet Labs, a observat că două nave ar fi fost de fapt lovite de ucraineni.

The first low-resolution @planet satellite images of the Feodosia port, captured on December 26 at 11:25 local time, show that one more vessel (yellow square) is indeed partially sunk following the Ukrainian strike on the 'Novocherkassk' landing ship. pic.twitter.com/DY51NpJEMv — Mark Krutov (@kromark) December 26, 2023

Prima navă, marcată în clipul postat de Krutov cu un dreptunghi roșu, este chiar Novocerkask. Ucraina a revendicat distrugerea navei de asalt, iar amploarea exploziei surprinse în imagini pe 26 decembrie sugerează într-adevăr pagube considerabile. Moscova a anunțat totuși că nava a fost doar „avariată”.

Imaginile postate de Krutov mai arată însă că după atac, o altă navă (în dreptunghiul galben) s-a scufundat parțial în apropiere.

După analizarea imaginilor și a fotografiile din satelit, Krutov a precizat că nava de antrenament UTS-150 din clasa T-43, care se afla în port cel puțin din 2007, este cea care s-a scufundat parțial. Scufundarea acestei nave vechi este irelevantă însă.

Meduza, care citează canalul de Telegram Astra, mai scrie că 33 de marinari ruși ar fi dați dispăruți după atacul ucrainean.

Potrivit publicației, în momentul atacului din noaptea de 26 decembrie, pe nava Novocerkask se aflau 77 de marinari. În plus față de cei dispăruți, 19 marinari au fost răniți.

Liderul Crimeei anexate, Serghei Aksenov, a anunțat anterior un mort și patru civili răniți în urma atacului din port.

Faptul că pe nava Novocerkask se aflau marinari în momentul atacului a fost relatat anterior și de alte surse neoficiale rusești.

Novocerkask, ținta principală a atacului ucrainean, a fost lovită cel mai probabil de una dintre rachetele de croazieră Storm Shadow, cu lansare din aer, furnizate de Marea Britanie.

Într-o analiză postată pe rețelele sociale, Alexander Kovalenko, analist ucrainean în domeniul militar, spune că pierderea navei este importantă pentru Rusia. „Până în prezent, Rusia nu are un înlocuitor complet al proiectului BDC 775 și exploatează la maximum aceste nave, fiecare pierdere a acestora fiind de neînlocuit și nu mai puțin dureroasă decât pierderea unei corvete sau chiar a unei fregate”, scrie Kovalenko.

/14. More detailed photo of the Novocherkassk pic.twitter.com/rXu64ISPm3 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 26, 2023

Istoricul Mark Galeotti a scris și el, într-o analiză pentru publicația The Spectator, că atacul asupra portului din Crimeea este important nu doar pentru că a lovit o navă valoroasă a flotei ruse, dar și pentru că ține peninsula ocupată de Rusia sub o continuă presiune, pentru că dă o veste bună ucrainenilor și aliaților lor, într-un moment dificil al războiului, și pentru că arată capacitățile militare de care dispune Kievul.

