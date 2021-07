Fenomenul meteorologic a dat peste cap circulaţia rutieră din cauza vizibilităţii foarte reduse, iar oamenii au fost sfătuiți să rămână în case până la trecerea valului de praf.

De asemenea, a fost nevoie de intervenția poliției pentru a dirija vehiculele.



A rare summer #sandstorm hit west of Gansu Province in the northwest of China. In Dunhuang city, a huge sand front was caught on camera as it was about to swallow a community. The storm shrouded the region for over 10 minutes and visibility was reduced to less than 50 meters. pic.twitter.com/7ksRBjud4v