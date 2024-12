Contestații încurajate de sentințe judecătorești

Taxele și impozitele locale pentru anul 2025 trebuie să fie aprobate de autoritățile locale, în limitele stabilite de lege, până la finalul anului în curs. În caz contrar, dările sunt percepute la valoarea maximă permisă de lege. La Timișoara, Dominic Fritz propune, la fel ca în ultimii ani, stabilirea impozitului pentru clădiri nerezidențiale la cota maximă permisă de lege (1,3% din valoarea impozabilă), plus o cotă adițională de 0,5%, permisă de lege în condiții speciale.



Încurajați de două sentințe prin care stabilirea cotei adiționale din 2022 și 2023 a fost declarată nelegală, mai mulți oameni de afaceri din Timișoara au cerut ca această limită să nu mai fie aplicată. Dominic Fritz susține însă că bugetul local are nevoie de bani pentru investiții și insistă pentru menținerea impozitului pentru clădiri nerezidențiale la 1,9%.

Primele majorări, pe vremea primarului Robu

Cota adițională care face acum obiectul scandalului din Timișoara a fost aplicată clădirilor nerezidențiale încă din 2018, pe vremea când primar era Nicolae Robu.

„Guvernul a redus impozitul pe venit de la 16% la 10%, lucru, în esență, salutar. Dar pentru bugetul local, asta a însemnat o scădere cu 40% a încasărilor! Ca să nu se întâmple această scădere, s-ar fi impus creșterea cotei-părți din impozitul pe venit ce rămâne la bugetul local de la 41,75% la circa 60%! Creșterea a fost însă la doar 43,5%, abia în timpul administrației Fritz, ea devenind 63%!”, spune Robu, potrivit căruia guvernul a transferat în 2018 integral spre bugetul local cheltuielile salariale cu miile de asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități, cheltuieli din care până atunci doar 10% s-au plătit de la bugetul local.

Acum, Robu, devenit consilier personal al președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis (PSD), susține reducerea impozitului prin renunțarea la suplimentul de 0,5% aplicat cotei maxime prevăzute de lege. Robu susține că argumentele care au stat la baza majorării din 2019 nu mai sunt de actualitate.

Fără „mămăițe cu brâu de lână” și „milionari veroși”

În 2021, prin hotărârea care a stabilit impozitele pentru anul 2022, timișorenii cu statut de persoane fizice care dețin spații cu altă destinație (nerezidențiale) au primit informația că impozitul pentru astfel de clădiri va fi majorat de trei ori și adus la nivelul dărilor locale plătite de firmele care dețin spații comerciale.

„Vrem tratament egal la activitate similară. Nu avem mămăiţa simbolică cu brâul de lână, nici milionarul veros şi necruţător. Nu tratăm în clişee. Impozitul şi politica fiscală sunt o aritmetică simplă. Încercăm să acordăm un tratament egal, atâta tot”, spunea Matei Creiveanu, city managerul Timișoarei, la dezbaterea publică din toamna anului 2021, când au fost votate impozitele pentru anul 2022.

Procesele care au declanșat contrele

Hotărârea de majorare a impozitelor din 2022 pentru clădiri nerezidențiale deținute de persoane fizice a fost atacată în instanță de avocatul Anton Trăilescu, proprietar al unui astfel de spațiu. Trăilescu, care este și profesor de drept administrativ la Facultatea de Drept a Universității de Vest, a fost reprezentat în instanță de fiul său, Alin Trăilescu, și a obținut câștig de cauză, obținând anularea deciziei de majorare a impozitului pentru clădiri nerezidențiale deținute de persoane fizice.



Scenariul s-a repetat și în cazul hotărârii de stabilire a impozitelor pentru 2023. De această dată, anularea în instanță a fost obținută de notarul Adina Motica, reprezentată tot de Trăilescu junior.

Judecătorii au dispus anularea hotărârii de majorare a impozitelor, stabilind că înainte de stabilirea cotei adiționale de 50% peste valoarea maximă prevăzută de lege, Consiliul Local Timișoara era obligat să emită o hotărâre prin care să stabilească justificarea măsurii, lucru care nu s-a întâmplat.

Așa cum Libertatea a arătat, Direcția Fiscală a Primăriei Timișoara a restituit impozitele încasate în baza hotărârilor nelegale doar acelora care s-au judecat, stabilindu-se, inclusiv de către instanță, că hotărârea nu se aplică retroactiv în cazul contribuabililor care nu au deschis proces.

„Votăm mai mult de formă o listă de nevoi ale orașului”

Cu hotărârile pentru anii 2022 și 2023 anulate și cu HCL pentru 2024 atacat în instanță, Dominic Fritz a propus, așa cum au cerut judecătorii, aprobarea unei hotărâri de justificare a aplicării unei cote adiționale, înainte de hotărârea de stabilire a impozitelor pentru 2025.

Hotărârea, menită să oprească o viitoare anulare a deciziei de stabilire a impozitelor, a fost luată în ședința din 19 noiembrie 2024. Înainte de a fi votat proiectul, Dominic Fritz a luat cuvântul și le-a transmis consilierilor că decizia este una pur formală.



„Foarte scurt pentru că presupun că acolo unde apar cuvintele impozite și taxe e agitație aici. Nu stabilim taxele, impozitele sau cotele adiționale, doar este ceva ce ne-a cerut instanța să separăm de HCL cu care stabilim acele cote să facem în așa fel e separat în care descriem cumva care sunt nevoile orașului pentru care avem nevoie de impozite și taxe (…). Acuma doar votăm mai mult de formă. Cumva o listă de nevoi ale orașului, investiții, servicii publice, de ce avem nevoie de taxe și impozite. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu aș fi interpretat așa legea (…)”, le-a spus Fritz consilierilor, potrivit procesului-verbal al ședinței din 19 noiembrie 2024.

Interes major pentru dezbaterea publică pe tema impozitelor

Spre deosebire de alte dezbateri publice, discuția cu cetățenii pe tema stabilirii impozitelor și a taxelor pentru anul 2025, organizată în 10 decembrie 2024 și de la care Dominic Fritz a lipsit, fiind implicat în negocierile de la București pentru formarea unui nou guvern, a stârnit un interes major.

Zeci de persoane au luat parte la ședință, printre cei care s-au înscris la cuvânt fiind inclusiv milionarul Marius Cristescu, unul dintre cei mai bogați bănățeni.

„Eu îmi doresc un singur lucru. Impozitul pe metru pătrat de teren în Timișoara nu are de ce să fie mai mare decât în București. Impozitul pe clădiri, la fel. 1,95 (n.r. – la sută) nu există niciunde. În București e 1,5. Este mult mai fezabil”, a spus Cristescu. Reducerea impozitelor a fost susținută și de asociația oamenilor de afaceri din HoReCa, HORETIM, dar și de alți proprietari de spații cu altă destinație.

PSD și PNL susțin reducerea impozitului

Imediat după dezbaterea publică, PSD a reacționat prin președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, care a anunțat că PSD va propune mai multe amendamente prin care impozitul pentru clădiri nerezidențiale să fie redus cu 50%.

„Spre exemplu, un cabinet medical plătește astăzi aceeași sumă ca o casă de pariuri sau un cazinou. Și aici, consilierii PSD vor depune amendamente. Plătim cele mai mari taxe și impozite din România și considerăm că Primăria Timișoara nu vine deloc în sprijinul oamenilor, ducând toate taxele și impozitele la limitele maxime admise. Mai mult, timișorenii se plâng pe bună dreptate că plătesc toate aceste dări, dar municipalitatea nu le oferă nimic”, a transmis Alfred Simonis, președinte PSD Timiș.

La rândul lor, liberalii se opun aplicării cotei adiționale de 50%, spunând că propun eliminarea ei. „În Consiliul Local Timișoara, în fiecare an din ultimii 4, PNL a propus amendamente pentru micșorarea cotei adiționale de 50% a impozitelor pe clădirile nerezidențiale. Acum susținem eliminarea ei. An de an, propunerea noastră de reducere nu a întrunit majoritatea necesară pentru că alte partide care astăzi se bat cu pumnii în piept că apără interesele mediului de afaceri au ales diverse modalități pentru a nu susține ceea ce noi am cerut”, a transmis PNL Timișoara.

„E o schemă de Robin Hood, dar invers”

Lipsindu-i un singur vot pentru a avea o majoritate care să îi permită aprobarea proiectului privind impozitele și taxele locale pentru anul 2025, Dominic Fritz a retras, la ședința din 12 decembrie 2024, proiectul de pe ordinea de zi. Ulterior, edilul a reacționat pe Facebook.

„Într-o campanie bine coordonată cu cei mai bogați proprietari imobiliari din oraș, PSD Timișoara încearcă să taie peste 70 milioane de lei din bugetul orașului ca să facă un cadou de Crăciun celor care le-au sponsorizat campania electorală. Astăzi ar fi trebuit să votăm în Consiliul Local impozitele locale pentru anul 2025. Bineînțeles, cu același nivel de taxare pe care îl are Timișoara încă din 2018, dar ajustat cu inflația, cum prevede legea”, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.

Primarul Timișoarei a anunțat atunci că va avea „discuții individuale cu consilierii locali” pentru a convinge măcar unul dintre ei să „trădeze”.

„Dacă până la sfârșitul anului nu se găsește o majoritate pentru proiectul de taxe, intră automat în vigoare niște cote standard: ele sunt mai mici decât ce am propus eu pentru clădirile nerezidențiale, deci vor câștiga proprietarii de birouri și firme, dar sunt mai mari pentru toate clădirile rezidențiale”, a scris Fritz, pe Facebook.

Potrivit edilului, din primele estimări, asta ar însemna dublarea impozitelor pentru cei care dețin apartamente sau case de locuit. „Deci e o schemă de Robin Hood, dar invers. PSD propune să luăm de la săraci și să dăm la bogați. Nu voi permite asta și sunt sigur că se va găsi o majoritate responsabilă în Consiliul Local”, a mai transmis Fritz, pe Facebook.

O nouă ședință de Consiliu Local în care este de așteptat să fie supus votului proiectul privind taxele și impozitele locale pentru anul 2025 este programată joi, 19 decembrie, de la ora 17.00.

