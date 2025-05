Un purtător de cuvânt al CIA a declarat că personalul de securitate „a intervenit în cazul unei persoane” aflate în afara porților principale.

O sursă apropiată cazului a precizat că suspectul este o femeie. Purtătorul de cuvânt nu a confirmat dacă persoana a fost împușcată și nu a oferit alte detalii despre incident, menționând doar că aceasta se află acum în custodia autorităților.

🚨CIA guards shot a female driver who tried to ram through a security gate at the headquarters around 4:00 am this morning in McLean, Virginia.



The woman was taken to the hospital with gunshot wound injuries described as non life-threatening. FBI on scene now as well.… pic.twitter.com/tCQeFevqg1 — Tony Seruga (@TonySeruga) May 22, 2025

NBC News a relatat anterior că persoana a fost împușcată, citând o sursă apropiată anchetei.

Incidentul a avut loc în jurul orei 4 dimineața (08:00 GMT), a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Fairfax pentru ABC News.

CIA a închis poarta principală a complexului din Langley și le-a cerut angajaților să folosească rute alternative.

De asemenea, un atac armat a avut loc în faţa unui teatru din Richmond, capitala statului american Virginia, la o ceremonie de absolvire a liceului.

