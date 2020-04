De Mihai Toma,

Pentru a-și demonstra susținerea pentru cadrele medicale, ofițerii au aprins girofarurile mașinilor de intervenție și au dat tonul aplauzelor.

Un eveniment altfel sensibil, programat vineri, la ora locală 20.00, a devenit, însă, un motiv de critici la adresa șefului Poliției Metropolitane, Cressida Dick, 59 de ani. Deși s-a aflat în mijlocul acțiunii, sutele de persoane adunate în preajmă n-au respectat nici o măsură de distanțare socială.

Damir Rafi, unul dintre medicii de la Spitalul St. Thomas, a făcut publice imaginile, printr-o postare pe o rețea de socializare. Videoclipul, în care se vede cum oamenii ignoră regulile guvernului privind distanțarea socială, a fost vizionat de peste 13.000.000 de ori și a provocat indignare în social media.

Cressida Dick a ajuns să fie considerată ”un comisar inconștient”, iar un asistent medical a comentat: ”Chiar m-am înfuriat. Ceea ce am văzut m-a îmbolnăvit. Avem nevoie de distanțare socială, nu de aplauze. Vouă chiar vă pasă? Ne așteptăm la alte săptămâni de tortură în spitale din cauza a ceea ce s-a întâmplat”.

This is just really infuriating!!!

Im a Nurse & this scene made me sick!!! Its more appreciated if social distancing was practise here than the clapping itself!

Do we really CARE???

Expect for more weeks of torture, more casualties because of this!!!#TotalLockdown https://t.co/X1pDhKlCWc