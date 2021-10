În plin val patru al pandemiei, două mari centre de vaccinare din București au fost închise

În ziua în care Bucureștiul se află în topul raportărilor de noi cazuri COVID-19, cu 2.428 persoane confirmate, singurul centru de vaccinare drive thru din sectorul 3 al Capitalei s-a închis vineri, 1 octombrie.

Centrul de la București Mall încă apare ca fiind funcțional atât pe harta de pe site-ul vaccinare-covid.gov, cât și pe site-ul DSP București, unde lista cu centrele de vaccinare din Capitală nu a mai fost actualizată din 31 august 2021.

Bucureștenii care au venit să primească serul anti-COVID în parcarea centrului comercial au mai putut vedea doar un cort gol și camioanele care strângeau echipamentele medicale.

Închiderea centrului de la București Mall i-a determinat pe bucureștenii care doreau să se vaccineze la mall-ul din sectorul 3 să-și găsească un alt loc pentru a se imuniza. Cel mai apropiat centru este în Policlinica Vitan, iar angajații de acolo spun pentru Libertatea că astăzi și-au deschis ușile și pentru acești oameni.

Cadrele medicale susțin că nu au fost informate în prealabil de închiderea drive thru-ului de la București Mall.

Astăzi au venit la noi pentru doza de rapel toți cei care erau programați la centrul drive thru de la mall Vitan. Sigur că avem capacitatea de a-i vaccina pe toți, însă am fi vrut să știm de dinainte, să nu fie o surpriză.

Cu excepția centrului din Piața Constituției, toate celelalte centre de vaccinare drive thru din Capitală au fost organizate și administrate de autoritățile de sector, explică surse din CNCAV pentru Libertatea.

DSP București nu a fost implicat în decizia de a închide centrul drive-thru, ci a fost o inițiativă a autorităților locale, mai spun acestea.

Centrul de vaccinare drive-thru din parcarea Mallului Vitan a fost deschis pe 7 iunie 2021 și a fost administrat de Primăria Sectorului 3 în parteneriat cu mallul. Reprezentanții Primăriei Sectorului 3 nu au răspuns întrebărilor Libertatea.

La jumătatea lunii septembrie, a fost închis și centrul de vaccinare drive-thru din Piața Constituției, care a fost administrat de Primăria București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB).

Centrul drive thru din Piața Constituției a fost primul de acest fel din Capitală și a fost deschis pe 29 aprilie 2021. În hotărârea Consiliului General al Municipiului București (CGMB) care aproba înființarea centrului de vaccinare din mașină, se scria că acesta va fi funcțional până pe 12 septembrie 2021. Autoritățile bucureștene nu au hotărât prelungirea acestui termen-limită, explică directorul ASSMB, Vasile Apostol, pentru Libertatea.

Pe 13 septembrie s-a închis unicul centru drive thru operaționalizat de ASSMB, care fusese deschis în baza unei hotărâri de Consiliu, pentru a continua fluxul vaccinării. Nu am fost decizia noastră de a-l închide, nu am făcut decât să respectăm hotărârea CGMB.

Directorul ASSMB, Vasile Apostol: