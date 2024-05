Dror Or locuia în kibbutzul Beeri, ai cărui locuitori s-au numărat printre cei grav afectaţi de atacul asupra teritoriului israelian al mişcării islamiste palestiniene Hamas.

Soţia sa, Yonat, a fost ucisă în acest atac, în timp ce doi dintre cei trei copii ai lor, Noam şi Alma, în vârstă de 17 şi, respectiv, 13 ani, au fost răpiţi şi apoi eliberaţi în cadrul unui acord la sfârşitul lunii noiembrie.

„S-a confirmat acum că Dror Or, care a fost răpit de Hamas la 7 octombrie, a fost ucis, iar corpul său este reţinut în Gaza”, a declarat guvernul israelian pe contul său oficial de X, adăugând că Alma, Noam şi fratele lor Yahli sunt acum orfani.

Dror Or was kidnapped along with two of his children, Noam and Alma, on 10/7. Hamas terrorists set their house on fire and murdered his wife, Yonat.



