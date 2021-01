„Am făcut-o și pe-asta!”, a scris Felix Borcean în dreptul unei fotografii care îl arată în timp ce este vaccinat. Edilul a primit vaccinul anti-Covid marți, iar după câteva ore a postat anunțul pe Facebook.



Nu am încercat să-i conving pe cei sceptici de importanța vaccinului, dar celor nehotărâți le pot spune doar atât: nu doare deloc. Celor cârcotași: eu nu-mi risc viața pentru politică sau publicitate, ci încerc să fiu un exemplu, de data asta pozitiv, că negativ am fost destul.

Primarul din Caransebeș încearcă să-și convingă prietenii virtuali de importanța vaccinării.

„Cât despre istoricul vaccinurilor, la fel de simplu vă spun că ele au salvat omenirea și a crescut, semnificativ, speranța de viață, nu de moarte. Dacă acum voi avea un cip implantat, niciun necaz, m-am obișnuit cu supravegherea de toate felurile”, a scris Borcean.

Felix Borcean nu avea dreptul să se vaccineze în etapa I de imunizare împotriva Covid-19, care prevede numai vaccinarea cadrelor medicale.

Primarul spune că l-au invitat de la spital: „Probabil că le expirau vaccinurile”

Libertatea a luat legătura cu edilul din municipiul Caransebeș, care ne-a declarat că a fost chemat la vaccin pentru că rămăseseră doze.



„Cei de la spital, nu știu din ce considerente, probabil că le expirau vaccinurile și au spus «haideți, dacă vreți să vă vaccinați!». Eu nu am ținut cu tot dinadinsul, am spus că nu e momentul să vin eu să mă vaccinez acum. Dar, pe de altă parte, am zis să dau un exemplu, să arăt că nu e niciun pericol cu acces vaccin, se vaccinează și primarul”, susține Felix Borcean.

De asta am și postat, că nu mai e nicio campanie electorală acum, pentru a transmite locuitorilor, măcar din Caransebeș, că e safe acest vaccin, e în regulă, toată lumea se poate vaccina

Nu este singurul primar care a sărit rândul la vaccin

Nu este singurul primar care a sărit rândul pentru a primi vaccinul anti-Covid. Un edil din județul Călărași, Niculaie Eremia, a fost imunizat tot marți. DSP Călărași a declanșat o anchetă în acest caz.



„Cu siguranță nu sunt eu singurul primar. Cu siguranță sunt și alții, probabil noi am fost cei care am și avut curajul de a afirma că ne-am vaccinat”, a completat Borcean.



Cu o zi înainte ca Felix Borcean să fie imunizat, a primit o doză de vaccin anti-Covid și administratorul public al orașului Caransebeș, Florin Bogdea. El este și președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Caransebeș.



DSP Caraș-Severin: „Nu avem posibilitate de control”

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Caraș-Severin își declină responsabilitatea în privința modului în care spitalele folosesc vaccinurile.

„Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin, la solicitarea spitalelor, inclusiv a celui din Caransebeș, unde există un centru de vaccinare, a furnizat dozele de vaccin solicitate. Rămâne în responsabilitatea deplină a lor cum folosesc aceste vaccinuri, noi nu mai avem control asupra lor. Noi nu facem decât să le dăm ceea ce solicită. Dacă ei au considerat de cuviință că ar putea să le folosească pentru că trece termenul de valabilitate, este totuși răspunderea lor. Noi nu avem posibilitate de control”, a explicat Daniel Botgros, purtător de cuvânt al DSP Caraș-Severin.

Dozele de vaccin anti-Covid scoase din cutiile speciale în care sunt depozitate cu gheață carbonică trebuie să fie folosite în cinci zile, altfel nu mai pot fi utilizate.



