De Cristian Anton,

Fondatorul Tesla a lovit conul de semnalizare în timp ce demara în trombă din parcarea restaurantului din Malibu, iar incidentul a fost surprins de cei prezenți.

Elon Musk pleca de la o cină cu prietenii, iar prezența mașinii Cybertruck a făcut furori printre clienții restaurantului.

Unul dintre aceștia a fost celebrul actor Edward Norton, care a ieșit din restaurant pentru a admira neobișnuitul autovehicul.

După ce a lovit semnul rutier, Elon Musk a continuat să meargă, fără a opri să verifice dacă a produs vreo pagubă.

.@elonmusk crushing a traffic cone (?), showing off the strength of the #Cybertruck, as he did not seem to notice, haha. Love it! pic.twitter.com/CjyAvonXKH