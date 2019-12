De Andreea Radu,

Oficialii au confirmat că în urma incendiilor care au cuprins Australia au murit 12 persoane. Ultimele două persoane au fost ucise de flăcări în orașul Corbargo din New South Wales.

Autoritățile au mai transmis că patru persoane sunt date dispărute în Victoria, și o alta în New South Wales, potrivit BBC.

În Mallacoota, un oraș mic din regiunea estului Gippsland din Victoria, pompierii au spus că direcția vântului s-a schimbat, direcționând incendiul departe de oraș.

This photo needs to be the front page of every paper in Australia for the first day of the new decade. Welcome to the 20s, Australia. #mallacoota #australiaburns pic.twitter.com/6bcswM3yeU