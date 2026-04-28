Autoritățile locale au confirmat că nu este vorba despre biserica de lemn inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, despre care se specula inițial că ar fi afectată de incendiu.

Conform News.ro, patru autospeciale de stingere și o autoplatformă de intervenție la înălțime au fost trimise inițial la fața locului, iar ulterior echipajele au fost suplimentate cu alte trei autospeciale cu apă și spumă.

Incendiul a fost lichidat în jurul prânzului, iar pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor negative, potrivit declarațiilor oficialilor.

„Cauza probabilă a incendiului este în curs de stabilire”, au transmis reprezentanții ISU. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.

