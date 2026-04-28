Venituri fără sursă, impozitate cu 70%

Potrivit Codului de procedură fiscală, orice venituri descoperite a căror sursă nu poate fi identificată sunt supuse unui impozit de 70% aplicat asupra bazei impozabile ajustate.

Organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului, al dobânzilor și penalităților de întârziere prin decizie de impunere, precizează ANAF.

În cadrul controalelor făcute de Direcția Generală Antifraudă, au fost descoperite situații în care persoane fizice au obținut venituri fără surse clare.

„Aceste situații pot fi valorificate operativ, prin emiterea unei decizii de impunere în cadrul unor verificări documentare”, menționează ANAF în referatul de aprobare al proiectului.

Cine poate verifica veniturile personale

În prezent, doar trei structuri din cadrul ANAF au competența de a face verificări documentare asupra veniturilor personale cu surse neidentificate:

Direcția generală Control Venituri persoane fizice

Serviciile de verificări fiscale din direcțiile generale regionale ale finanțelor publice

Structurile de inspecție fiscală persoane fizice din unitățile subordonate.

ANAF, reacție mai rapidă la bani nejustificați

Deși inspectorii antifraudă pot identifica veniturile fără sursă în cadrul controalelor, aceștia nu au în prezent competența de a emite decizii de impunere.

În astfel de cazuri, constatările lor sunt transmise către Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice „în vederea valorificării, respectiv efectuării unei analize de risc punctuale”.

ANAF atrage atenția că actuala procedură de implicare a mai multor structuri pentru valorificarea acelorași constatări duce la o utilizare ineficientă a resurselor instituționale și întârzie colectarea creanțelor fiscale suplimentare la bugetul de stat.

„Se impune modificarea și completarea cadrului normativ actual în sensul atribuirii de competențe Direcției Generale Antifraudă Fiscală pentru stabilirea impozitului pe venit din surse neidentificate în cadrul verificărilor documentare efectuate”, explică ANAF în proiectul de ordin.

Dacă propunerea va fi adoptată, inspectorii antifraudă vor putea verifica situația fiscală a persoanelor fizice și emite decizii de impunere de plată.