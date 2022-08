UPDATE ora 16.20 Potrivit unui nou bilanț, cel puțin 41 de persoane au fost ucise și 45 au fost rănite în incendiu din interiorul bisericii din orașul egiptean Giza, anunță două surse de securitate pentru Reuters. Incendiul a dus la blocarea intrării în biserică, provocând o busculadă.

***

Știre inițială: Cele mai multe victime se înregistrează în rândul copiilor, au mai spus sursele de securitate, pentru Reuters.

În jur 5.000 de credincioşi erau adunați în biserică pentru a participa la liturghie în biserica Abu Sifin, situată în cartierul Imbaba, din nordul Gizei.

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită, dar, potrivit Reuters, flăcările au cuprins biserica în urma unui scurtcircuit.

Mai multe imagini de la fața locului au fost publicate pe Twitter.

#Reuters: 35 dead and 45 injured in a fire at Al-Munira Church in Giza Governorate, #Egypt

pic.twitter.com/tqOP5J2WTj — Watchman (@Judmir3) August 14, 2022

Unul dintre credincioșii care a reușit să iasă din biserică a descris panica ce s-a instalat în rândul oamenilor după ce a izbucnit incendiul.

„Oamenii se adunau la etajul al treilea și al patrulea și am văzut fum care venea de la etajul al doilea. Oamenii s-au grăbit să coboare scările și au căzut unul peste altul. Apoi am auzit o bubuitură, scântei și foc ieșind pe fereastră”, spus Yasir Munir, pentru Reuters.

Recomandări INTERVIU. Doamna Mioara de la Vărbilău, singura acordeonistă dintre lăutari: „Când mi-au propus să cânt în club, am zis: Ce să caut eu, femeie bătrână, acolo? Râde tineretul”. Dar n-a râs

Bărbatul a spus că el și fiica sa se aflau la parter.

Autoritățile au fost alertate cu privire la incendiu la ora 08:57, iar prima ambulanță a sosit după două minute, la ora ora 08:59, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului egiptean al Sănătății, Hossam Abdel-Ghaffar, citat de site-ul egiptean Ahram.

La fața locului, au fost trimise 30 de ambulanțe, iar victimele au fost duse la spitale pentru tratament. Autoritățile egiptene au deschis o anchetă pentru a afla cauza incendiului, mai scrie site-ul egiptean Ahram.

BREAKING: 35 Christians killed, 45 injured in a Church fire during Sunday service in Giza city in Egypt.



My thoughts and prayers are with the victims today. ???? pic.twitter.com/743y4mRfL4 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) August 14, 2022

#Egypt : Terrible loss of life in fire at church in #Giza governorate- 41 people feared dead & 14 others injured at Abi-Seyfen church in Imbaba #كنيسة_المنيرة #مصر pic.twitter.com/kgKmQ7HT97 — sebastian usher (@sebusher) August 14, 2022

Giza este al doilea oraș ca mărime din Egipt, numărând peste 3 milioane de locuitori, fiind situat pe Valea Nilului în apropiere de Cairo.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Divorțează după 20 de ani de relație. Anunț uluitor făcut de soția lui. „Era inevitabil”

Playtech.ro MUTAREA anului în televiziune! Un NUME URIAŞ de la Pro pleacă la Antena 1! Va prezenta un mare show

Observatornews.ro Un şofer de BMW de 23 de ani a provocat un accident mortal în Maramureş, după ce s-a urcat băut la volan. Petru a murit nevinovat la doar 30 de ani

HOROSCOP Horoscop 14 august 2022. Balanțele au parte de o zi senină care ar putea să le rămână în memorie o vreme

Știrileprotv.ro Cel mai mare lac din Italia a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată. Turist: „Apa nu mai era acolo”

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Gina Pistol a dezvăluit câte kg are. Ar vrea să mai dea jos 4, deși e deja ușurică ușurică