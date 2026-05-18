„Dacă nu puteți plăti bacșișul, nu vă permiteți să mâncați aici”

Postarea, distribuită pe contul popular „Soy Camarero”, gestionat de profesionistul în ospitalitate Jesús Soriano, a adunat aproape 3 milioane de vizualizări pe platforma X și peste 7.000 de comentarii, conform publicației deia.eus. Mesajul în limba spaniolă, afișat pe o oglindă într-un restaurant despre care se vehiculează a fi din SUA, precizează: „Dragi clienți, chelnerul dvs. nu este voluntar. Taxele de servicii nu sunt bacșișuri. Vă rugăm să compensați corespunzător”.

Exemplul oferit include o notă de plată de 100 de dolari, cu un salariu de 2,13 dolari pentru chelner și un bacșiș recomandat de 20%, totalizând 122,13 dolari. Însă cea mai controversată parte a mesajului este următoarea declarație: „Dacă nu puteți plăti bacșișul, nu vă permiteți să mâncați aici”.

Reacții critice pe rețelele sociale

Acest mesaj a deschis o dezbatere aprinsă despre rolul bacșișurilor și condițiile salariale ale angajaților din industria ospitalității. Majoritatea reacțiilor la postarea „Soy Camarero” au fost critice.

„A depinde de caritatea clienților pentru a acoperi salariul este o practică de lumea a treia. Patronul trebuie să asigure un salariu decent, nu generozitatea clientului, care deja plătește consumul și serviciul”, a scris un utilizator pe X. Altul a adăugat: „Astfel de mesaje ar trebui să atragă controale ale autorităților muncii”.

„Nu aș intra niciodată într-un restaurant unde salariul chelnerului depinde de caritatea clienților. Totuși, din obișnuință, las mereu bacșiș…”, a mai scris o altă persoană.

Diferențe între SUA și România

Cultura bacșișului reprezintă una dintre cele mai mari diferențe sociale între România și Statele Unite, influențând direct interacțiunea dintre clienți și personalul din restaurante. Ceea ce într-o țară este o recompensă opțională pentru servicii de calitate, în cealaltă constituie o obligație economică și morală strictă.

În Statele Unite, bacșișul nu este văzut ca un bonus, ci ca o taxă socială obligatorie. Procentul standard oferit de clienți variază între 18% și 22% din valoarea notei de plată, iar a lăsa mai puțin de 15% este considerat un gest extrem de nepoliticos.

Această cultură este strâns legată de sistemul economic american, unde ospătarii primesc un salariu minim special, extrem de mic, veniturile lor reale depinzând aproape în totalitate de generozitatea clienților.

Practic, consumatorul plătește direct salariul angajatului. Presiunea socială este accentuată și de tehnologie, deoarece aparatele de plată cu cardul afișează automat opțiuni mari de bacșiș, iar selectarea variantei fără bacșiș poate crea momente de jenă publică. De asemenea, pentru mesele mai mari de șase persoane, restaurantele americane adaugă adesea o taxă de serviciu fixă de 18% direct pe nota de plată.

În schimb, în România, abordarea este mult mai relaxată și se bazează pe merit. Bacșișul standard este de 10% pentru un serviciu bun, dar clienții nu au nicio reținere în a lăsa zero dacă experiența a fost neplăcută. Din punct de vedere economic, ospătarii români sunt protejați de legislație, având un salariu fix garantat pe economie și asigurare medicală, ceea ce înseamnă că banii lăsați de clienți reprezintă doar un bonus, nu o sursă de supraviețuire.

Sistemul a devenit mult mai transparent, bacșișul fiind fiscalizat și impozitat cu 10%. Clienții pot bifa procentul dorit direct pe nota de informare înainte de emiterea bonului, facilitând plata atât cu cardul, cât și cash.

Această prăpastie culturală creează adesea confuzii pentru turiști. Un american în România va tinde să lase sume considerabile, fiind privit ca un client extrem de generos. De cealaltă parte, un român în SUA care aplică regula celor 10% de acasă riscă să fie considerat zgârcit sau chiar interpelat de personalul local pentru a explica de ce a fost nemulțumit de servicii.

