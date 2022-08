Coloane groase de fum au putut fi văzute în aer, în timp ce avioanele aterizau pe aeroportul londonez, cu puțin timp înainte de ora locală 17:00.

Brigada de pompieri din Londra a trimis 70 de pompieri la fața locului, după ce flăcările au cuprins copaci, arbuști, garduri de verdeață și terase din fața mai multor case de pe Hereford Road. Pompierii din Londra au fost chemați să intervină la locul incendiului la ora locală 16:35, nu mai puțin de 44 de apeluri la numărul de urgență fiind făcute până la acel moment.

Firefighters are tackling this blaze in #Feltham Trees, undergrowth and decking at the rear of properties on Hereford Road are alight © @Cornish_miss78 https://t.co/fPj9WXCKZq pic.twitter.com/M6HdgVDLgM