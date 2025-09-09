În acest context au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD. De asemenea, strada a fost închisă pentru intervenția echipajelor.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări de fum, pe o suprafață de aproximativ 2000 mp. De asemenea, nu sunt victime până în momentul de față. Totodată, nu se cunosc momentan cauzele sau circumstanțele în care s-a produs acest incendiu.

Știre în curs de actualizare…

