Lusail găzduieşte mai multe meciuri în cadrul Cupei, inclusiv un meci între Argentina şi Mexic, în această seară. Incendiul a izbucnit într-o clădire aflată în construcție, plasată foarte aproape de zona dedicată fanilor care au mers în Qatar pentru Cupa Mondială.

Suporteri din Doha ai Cupei au obsevat uriaşa coloană de fum negru de la Lusail. Nu au fost raportate victime.

Oficialii din Qatar au transmis că flăcările au fost atât de puternice, încât au trecut prin acoperișul clădirii aflate în construcție.

WATCH: #BNNQatar Reports



Qatari authorities confirmed on Saturday that a fire broke out at an under-construction building in a newly built city where a World Cup match was scheduled to be played later that evening. #Qatar2022 #FIFAWorldCup2022 #Qatar pic.twitter.com/pV6ynoVnAP