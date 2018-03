ТЦ “Зимняя Вишня” пожар. Говорят есть жертвы! Есть информация что причиной пожара послужил взрыв баллона газа на 4ом этаже. #kemerovobest #kemerovoinsta #kemerovocity #kemerovo #kuzbass #кемерово #кузбасс #россия #сибирь #город #кемеровосити #регион42 #russia #siberia #kemlife #kemerovolife #kemerovo42

