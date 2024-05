ISIS amenință cu atacuri teroriste la EURO 2024: „Berlin, Dortmund, München. Unde vrei să se înscrie ultimul gol?”. România debutează chiar în capitala Bavariei

„The Voice of Khurasan” este o revistă lunară de limbă engleză editată de ISPK, ramura afgană a organizației teroriste Statul Islamic.

Filiala regională din Afganistan a fost multă vreme în umbra organizației-mamă din Siria și Irak. Dar ISPK este acum una dintre cele mai de temut organizații teroriste din lume. Cel mai recent, ISPK a revendicat atacul asupra sălii de concerte Crocus din Moscova, din martie a acestui an, care a provocat peste 140 de morți.

La începutul lunii aprilie, amenințări de atac la sferturile de finală ale Ligii Campionilor din Europa fuseseră răspândite prin canalele unui alt mijloc de propagandă .

Acum, numărul din mai al revistei „The Voice of Khurasan” prezintă un montaj foto pe o pagină întreagă referitor la evenimentul sportiv major din vară.

Fotomontajul arată un luptător în uniformă înarmat, în fața unui stadion de fotbal. Poza conține numele orașelor Dortmund, München și Berlin, cuvântul „Where” („Unde”) este scris pe fondul unei mitraliere însângerate, iar mesajul este „atunci înscrie ultimul gol”, un apel flagrant la un atac, potrivit politicianului CDU Christoph de Vries, membru al Comisiei Parlamentare de Supraveghere a serviciilor de informații ale Germaniei.

#IslamicState #Khurasan released the 35th issue of its magazine Voice of Khurasan #VoK. The magazine calls for supporters to target #EuroCup 2024 events in #Germany. https://t.co/MQsASz1oXo pic.twitter.com/AOhbTo8Wgs