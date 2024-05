Cuplul, care a împărțit experiențe și amintiri prețioase în decursul ultimilor ani, a sărbătorit nu doar cei trei ani de relație, ci și logodna lor recentă. Anamaria Ferentz a mărturisit că mult așteptata cerere în căsătorie a fost o surpriză totală pentru ea, deoarece nu a avut nicio bănuială despre planurile iubitului ei, Douglas.

Momentul special al cererii în căsătorie a avut loc într-un loc încărcat de semnificație pentru cei doi: pe banca unde obișnuiau să se întâlnească. Pentru Anamaria Ferentz, acest loc a devenit martorul unor momente de dragoste, iar acum a devenit locul în care a fost cerută în căsătorie.

„Acum trei ani, pe 8 mai, mi-am întâlnit sufletul pereche. Ieri, 8 mai 2024, el m-a întrebat pe banca noastră: «Anamaria Ferentz, iubita mea, vrei să te căsătorești cu mine?», iar eu am spus «Da». A fost cea mai romantică, frumoasă și atentă cerere în căsătorie din toate timpurile! A fost efectiv o surpriză, ceea ce îmi place cel mai mult! Binecuvântată, fericită și mai îndrăgostită ca niciodată”, a scris Anamaria Ferentz, pe Instagram.

Anamaria Ferentz: „Eu m-am dus în America să nu cânt, nici să devin vedetă la Hollywood”

Despre plecarea ei în America în 2010, Anamaria Ferentz a dezvăluit: „Am plecat în 2010. Sunt 14 ani. Sunt foarte recunoscătoare ție și Andrei, ei sunt printre preferații mei, și anume, pentru că atunci când eu mi-am depus actele să devin, să stau acolo cu drept deplin, adică să am Green Card, mie îmi trebuiau niște scrisori de recomandare, eu mi-am depus atunci pentru niște abilități speciale de cântăreață, poți să faci treaba asta acolo, poți să fii doctor, poți să fii orice, scriitor, inventator, dacă ai abilități.

Mi-au trebuit multe scrisori, am luat de la radio, de la televiziune, voi mi-ați dat semnătura, o să țin minte totdeauna, să știi”, a zis ea.

Și a continuat: „Nu avem o fermă de animale, cine să mai aibă grijă și de ele că avem o căruță de copii. Vrem să avem măcar un ponei, o vacă, o capră, nu să tăiem, ci să stea acolo, fericiți. (…) Eu m-am dus în America să nu cânt, nu m-am dus să visez la cai verzi pe pereți, să devin vedetă la Hollywood, m-am dus să trăiesc o viață normală, fără paparazzi. (…)

Am plecat să trăiesc o viață de om normal, să am o relație. (…) Am plecat în 2010, nu aveam pe nimeni, nu aveam prieteni. (…) Am și cântat, românii de acolo când au auzit că sunt acolo am cântat, toată America am cunoscut-o, cântând la comunitatea românească. (…) Apoi, ca să mă susțin financiar, am intrat în imobiliare, îmi place mult domeniul ăsta, a fost ok. Acolo trebuie să faci o școală, așa ai licență”.

Cum și-a cunoscut Anamaria Ferentz iubitul american

Referitor la iubitul ei american și la copiii lui, cântăreața a avut numai cuvinte de laudă. „Doug este un om pe care l-aș dori oricui. Să ai un partener așa, care să creadă în tine mai mult decât crezi tu și să te susțină, nu neapărat financiar, ci emoțional, sufletește.

Ne-am cunoscut prin niște prieteni comuni, ei aveau afaceri împreună. (…) E cu 11 ani mai mare decât mine, are șapte copii din două căsătorii anterioare și sunt tare drăguți. Sunt trei fete, sunt mari, la colegii, la casele lor, și ceilalți patru băieți au între 11 și 15 ani, sunt foarte drăguți. (…)

De sărbători suntem întotdeauna cu șapte copii. Pe 8 mai facem trei ani de când suntem împreună, el este un om senzațional, el ar vrea să vină în România, dar nu a avut cum în perioada asta”, a mai spus ea.

